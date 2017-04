Trần Nguyễn Duy Nhân thắng chặng, tạm giữ áo vàng

Ngay từ khi trọng tài ra hiệu xuất phát, chặng đua đã hứa hẹn sẽ diễn ra rất hấp dẫn khi các tay đua liên tục tổ chức tấn công. Với đoạn đường đẹp, nhưng cuộc tách tốp đáng kể đầu tiên chính là 5 tay đua tên tuổi Lê Ngọc Sơn, Quàng Văn Cường (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nguyễn Trường Tài (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp). Đây là nhóm các tay đua rất mạnh ở khả năng leo đèo và chơi đường bằng cũng tốt.

Thế nhưng với việc đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đang có lợi thế với 2 tay đua trong tốp này nên các đội mạnh phía sau liền tổ chức rượt đuổi. Ngay khi tốp đầu bị bắt lại, những tay đua khác lại tiếp tục tổ chức tấn công, đẩy tốc độ đoàn đua lên cao khiến không khí đường đua đầy hấp dẫn, sôi động. Cuối cùng, 1 nhóm đông với hơn 10 tay đua cũng tách tốp thành công về đích.

Với cú nước rút mạnh mẽ của mình, tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân xuất sắc qua mặt các đối thủ, cán đích đầu tiên 2 giờ 45 phút 58 giây tranh tài (tốc độ trung bình 41,574 km/giờ. Nguyễn Dương Hồ Vũ (trẻ TP.HCM) cán đích hạng nhì và Lường Văn Sinh (Bikelife Đồng Nai) về hạng ba. Như vậy, Trần Nguyễn Duy Nhân tạm giữ áo vàng, Nguyễn Dương Hồ Vũ tạm giữ áo xanh, Lường Văn Sinh tạm giữ áo trắng sau 2 chặng.

Ở nội dung đồng đội, Calytos Đồng Tháp dẫn đầu, trẻ TP.HCM hạng nhì, Premium Cycling Vĩnh Long hạng ba. Kết quả giải thưởng dọc đường như sau: Sprint 1: 1/Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), 2/Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), 3/Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) Sprint 2: 1/Hà Thanh Tâm (BVTV An Giang), 2/Võ Thành An (TP.Cần Thơ), 3/Nguyễn Dương Hồ Vũ (trẻ TP.HCM).

Ngày mai (11.4) diễn ra chặng 3 từ Đồng Xoài (Bình Phước) đi Gia Nghĩa (Đắk Nông) dài 120 km.

Minh Tân