Trận tỉ thí giữa Đoàn Bảo Châu và Francois Flores: Khó xử với thách đấu võ thuật

Sự kiện này gây cơn sốt trên các trang mạng xã hội và đặt các nhà quản lý thể thao VN vào tình huống khá khó xử.

Ông Đinh Văn Luyến, Trưởng phòng Quản lý thể thao Sở VH-TT Hà Nội, cho biết: “Chúng tôi chưa thể gọi đây là một trận đấu mang tính chất thể thao mà mới chỉ là cuộc tỉ thí giữa hai cá nhân, tạm coi là đại diện của hai môn phái khác nhau. Ông Đoàn Bảo Châu là em trai võ sư karate Đoàn Đình Long (trưởng phái Đoàn Long karate ở Hà Nội), còn ông Pierre Francois Flores quốc tịch Chile, đang sinh sống tại Canada. Cộng đồng mạng thời gian qua đã đăng tải rất nhiều thông tin về việc ông Châu mời đối thủ nước ngoài giao đấu vào ngày 20.7, nhưng không có cá nhân nào, như ông Châu hay người của phái Đoàn Long karate hoặc một tổ chức cụ thể như Hiệp hội Võ thuật địa phương, có văn bản xin phép được tổ chức cuộc giao đấu này.

Vì nắm bắt thông tin trên mạng từ cách đây một tháng và cảm thấy đây là sự kiện chưa có tiền lệ nên chúng tôi đã đi trước một bước, bằng cách có công văn gửi Hội Võ thuật cổ truyền Hà Nội, Sở VH-TT Hà Nội và cả Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83), đồng thời cũng có công văn báo cáo Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT-DL. Chúng tôi muốn xin ý kiến chỉ đạo và quan điểm của các cơ quan chức năng, bộ ngành có liên quan về sự việc. Tôi xin nhấn mạnh, đây không phải là thi đấu thể thao mà chỉ như cuộc thách đấu giữa hai cá nhân mà lại có yếu tố người nước ngoài nên Sở VH-TT Hà Nội rất muốn Tổng cục TDTT đưa ra ý kiến chính thức, để từ đó chúng tôi có cơ sở báo cáo Công an Hà Nội, nhằm đảm bảo an toàn trật tự xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội”.

Theo dự kiến, ngày 14.7, Tổng cục TDTT sẽ có công văn trả lời chính thức thì ngày 12.7, cuộc giao đấu đã diễn ra. “Chúng tôi rất bất ngờ và cũng không biết cuộc giao lưu giữa hai cá nhân này diễn ra ở đâu vì không hề được họ thông báo xin phép. Ngày 13.7, tôi gọi điện rất nhiều lần cho ông Đoàn Đình Long, anh trai của ông Châu mà không được nghe máy”, ông Luyến nói.

Nghiêm cấm các trận đấu tự do

Theo ông Luyến, trước đây, Tổng cục TDTT đã có văn bản nghiêm cấm các trận đấu tự do kiểu này: “Một trận đấu thể thao đúng nghĩa phải tuân thủ theo những quy định, quy chế của ngành thể thao nói chung và của bộ môn nói riêng, bắt buộc phải có những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia, như bảo hiểm thân thể, găng tay, trọng tài phân định thắng thua. Cũng may ông Châu không gặp vấn đề gì về tính mạng. Nếu giả dụ đã có sự cố nghiêm trọng xảy ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm. Đây là vấn đề hoàn toàn không đơn giản”.

Cuộc thách đấu không được cơ quan nào cấp phép nhưng ngành thể thao cũng như cơ quan công an cũng khó xử lý được cá nhân có liên quan vì đây là trường hợp đầu tiên xảy ra ở VN. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng Tổng cục TDTT, cho biết: “Chúng tôi đang chờ báo cáo đề xuất từ Sở VH-TT Hà Nội”. Còn ông Đặng Danh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng phụ trách các môn võ, chia sẻ với báo chí: “Vụ đang xem xét, đưa ra hướng xử lý dựa trên thông tư quy định về tổ chức các giải thể thao quần chúng. Tuy nhiên, với câu chuyện rất mới, mang nhiều nét đặc thù này, việc xử lý sẽ không thể cứng nhắc”.

Không khuyến khích Ông Đinh Văn Luyến cho biết: “Chúng tôi không khuyến khích những cuộc thách đấu kiểu này bởi nó nguy hiểm. Từ thực tế phát sinh, chúng tôi sẽ tham mưu với ngành thể thao cần có sự điều chỉnh, bổ sung vào Thông tư hướng dẫn luật TDTT để có thêm những quy định rõ ràng hơn, quản lý chặt chẽ hơn những cuộc đấu mang tính tự phát. Chúng tôi cũng sẽ có văn bản gửi các hiệp hội võ thuật, các môn phái để khuyến cáo không nên tổ chức những cuộc giao lưu mang tính chất tỉ thí như vậy”.

