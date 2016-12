Tượng đài quyền anh bị hạ bệ

Hopkins, 52 tuổi, bị xử thua knock-out kỹ thuật ở hiệp thứ 8, sau khi chịu những cú đấm liên tục của đối thủ Joe Smith Jnr chỉ mới 27 tuổi. Võ sĩ kỳ cựu bị đánh văng khỏi võ đài và không thể trở lại thi đấu tiếp sau 20 giây như quy định, trong trận đấu tranh đai WBC (Hội đồng quyền anh thế giới) nhiều cảm xúc diễn ra ở sàn đấu The Forum, TP.Inglewood, bang California (Mỹ) cuối tuần qua. Đây là một kết thúc buồn của một võ sĩ từng nhiều năm vô địch thế giới 2 hạng cân nhẹ và trung.

Nguyên nhân chính là do gánh nặng tuổi tác nên Hopkins đã không còn thể lực tốt và không đủ sức chịu đựng khi phải nhận liên tiếp những đòn tấn công dữ dội của đối thủ. Hơn nữa, có vẻ như ông hơi chủ quan khi cho rằng ông đủ kinh nghiệm khắc chế sức trẻ của đối phương vì dưới mắt ông Joe Smith Jnr vẫn còn non tay nghề và chưa có phong độ ổn định. Ngoài ra còn một lý do mà Hopkins đã phản ứng gay gắt là bị trọng tài “xử ép”.

Sau khi thua trận, ông Hopkins đã phát biểu đầy tức tối: “Tôi thực sự bị sốc khi họ (trọng tài) vẫn cho anh ta (Joe Smith Jnr) tiếp tục tấn công, và tìm cách đẩy tôi khỏi võ đài. Tôi nghĩ nếu trọng tài cho tạm dừng hiệp đấu và tách anh ta ra, tôi vẫn còn cơ hội vì lúc đó anh ta đã bắt đầu yếu đi, còn tôi bắt đầu mạnh trở lại và đang thực hiện đối sách của mình để tìm chiến thắng”.

Tuy tiếc nuối, nhưng ông Hopkins cũng thừa nhận rằng như vậy là quá đủ cho một sự nghiệp quyền anh lừng lẫy bắt đầu từ năm 1988 đến nay, và ông chấp nhận giải nghệ với tổng cộng 55 trận thắng (trong đó có 32 trận thắng knock-out), 8 thua, 2 hòa và 2 trận không phân định thắng thua. Đáng nể là ông Hopkins đến nay vẫn giữ kỷ lục bảo vệ thành công 20 lần chức vô địch thế giới hạng trung từ năm 1995 - 2005. Nhờ thành tích này, ông Hopkins được xếp thứ 3 trong danh sách 10 võ sĩ hạng trung vô địch thế giới xuất sắc nhất trong 50 năm trở lại đây, theo tờ The Ring xếp hạng.

Giang Lao