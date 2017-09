VĐV người khuyết tật Việt Nam giành những HCV đầu tiên tại ASEAN Para Games 9

Trong đội hình quy tụ nhiều tên tuổi sáng giá, thể thao Việt Nam hứa hẹn sẽ có một mùa thi đấu đầy nhiệt huyết, mang về vinh quang cho nước nhà. Điểm danh 2 VĐV ưu tú đã giành được những HCV đầu tiên cho Việt Nam tại Paragames năm nay.

Lê Văn Công và những cột mốc quan trọng

Lê Văn Công là tên tuổi làm rạng danh nền thể thao nước nhà với những tấm huy chương danh giá. Bị teo cơ bẩm sinh, chàng trai quê Hà Tĩnh đã rất nỗ lực vào TP.HCM học tập, có được tấm bằng kỹ thuật điện tử trong lúc vừa đi làm thêm ở xưởng mộc để có tiền trang trải sinh hoạt. Dù khuyết tật song là người tháo vát và được trời phú cho đôi tay khéo léo, Công tham gia nhiều khóa học nghề của CLB hướng nghiệp khuyết tật trẻ của thành phố, sau đó có cơ hội tham gia tập tạ tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Tân Bình.

Chính niềm say mê tập luyện, có đôi tay khỏe mạnh cùng tinh thần vượt khó tuyệt vời đã giúp anh sớm được phát hiện và trở thành VĐV chuyên nghiệp, sớm nổi tiếng trong nước và các đấu trường quốc tế. Sau một thập niên thi đấu, anh đã có bảng thành tích rất đáng nể: giành HCV hạng cân 48 kg tại ASEAN Paragames 2007, 3 lần phá kỷ lục thế giới và đoạt HCV tại ASEAN Paragames 2014 (180 kg và 181,5 kg), giải vô địch châu Á 2015 (182 kg), HCV và phá kỷ lục Paralympic cũng như kỷ lục thế giới ở nội dung cử tạ hạng 49 kg với mức tổng cử 181 kg.

Paragames 9 là lần thứ 5 liên tiếp Lê Văn Công tham gia đại hội thể thao này. Với quyết tâm giành thành tích cao nhất, thời gian qua anh tập luyện rất kiên trì. Bên cạnh đó, Công rất chú trọng vào chế độ dinh dưỡng, bởi cử tạ là môn đòi hỏi chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Anh cho biết, rất may mắn thời gian qua anh nhận được tài trợ dinh dưỡng từ Herbalife, điều này giúp tối đa hóa sức mạnh cá nhân.

Nguyễn Bình An đến với thể thao rất tình cờ. Cái duyên đã đến với An khi một huấn luyện viên đã phát hiện ra khả năng và niềm đam mê của anh với môn cử tạ. Với người bị teo chân, việc tập tạ là một thử thách không nhỏ, nhưng đam mê và ý chí kiên cường đã giúp anh vượt lên mọi gian khó.

Sau hai năm trời tập luyện, Nguyễn Bình An đã chinh phục được HCV đầu tiên tại giải thể thao NKT toàn quốc năm 2010. Năm 2014, tên tuổi của anh vụt sáng ở đấu trường khu vực khi đoạt HCV và phá kỷ lục ở hạng cân 54 kg với thành tích 179 kg trong giải Châu Á 2014. Tại giải vô địch thế giới 2016, anh tiếp tục đoạt HCV với thành tích 180 kg. Ba lần thi Paragames, An đều đoạt HCV hạng cân 54 kg. Anh hiện đang giữ kỷ lục châu Á 183 kg.

Ngoài ra, Bình An cho biết trong hai năm nay khi nhận được sự tài trợ dinh dưỡng của Herbalife, anh rất yên tâm dồn sức cho tập luyện với mục tiêu phá thêm nhiều kỷ lục mới. Bình An tuân thủ chế độ tập luyện khoa học và dinh dưỡng lành mạnh, ăn uống theo đúng chỉ định của các chuyên gia dinh dưỡng Herbalife. “Tôi đã được chuẩn bị tốt cả về mặt tâm lý lẫn thể chất và sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu tại Paragames 9, tiếp đó là giải Vô địch thế giới ở Mexico”, Bình An hồ hởi chia sẻ.