Võ thuật Trung Quốc trong 'tâm bão' của sự hoài nghi

Những màn diễn nội công gây “bão mạng”

Tháng 6.2012, mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc dậy sóng khi lan truyền một đoạn video trực tuyến về một nữ võ sư Thái cực quyền tên Yan Fang (thời điểm ấy đang 58 tuổi) có thể vận nội công để tung một cú đẩy tay khiến một hàng dọc lên đến 10 người ra xa vài mét. Sau đó, cư dân mạng càng sốc hơn khi nữ võ sư còn khoe nội công thâm hậu. Theo đó, võ sư Yan có thể khiến đối thủ nhảy như bị sốc điện khi chạm vào tay bà hay bị đánh bật xuống đất hay hét lớn văng lên không trung dù không chạm đến người đối thủ chỉ bằng một cái vẫy tay... Các đoạn video của Yan được lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội và truyền thông Trung Quốc.

Trong đó không ít người tung hô hậu duệ của Li Jingwu (một bậc thầy danh tiếng của Thái cực quyền trước đây) là “võ sư Thái cực quyền mạnh nhất võ thuật Trung Quốc hay gọi các độc chiêu nội công của nữ võ sư người Hà Bắc là “ma thuật”. Tuy nhiên, màn diễn “ma thuật” của Yan sau đó rơi vào tranh cãi và đối mặt với chỉ trích kịch liệt, khi phần lớn người xem các đoạn video đều tỏ ra hoài nghi nữ võ sư đã cùng các môn đệ hoặc sử dụng người đóng thế dàn dựng nhằm quảng bá và thu lợi bất hợp pháp nhờ việc gây sự chú ý trên truyền thông xã hội.

Những tranh luận về màn diễn của võ sư Yan làm nhiều người liên tưởng đến “sức mạnh siêu nhiên” của Wang Lin ở tỉnh Giang Tây, người tự xưng là bậc thầy khí công của võ thuật Trung Quốc. Theo một số đoạn video và tiểu sử về Wang, bậc thầy này có thể sử dụng khí công để chữa lành những bệnh nan y, giết chết một người ở xa, loại bỏ sỏi khỏi thận và thậm chí nối đầu một con rắn để sống lại bình thường dù trước đó bị cắt đầu…

Theo tờ Beijing News, “sức mạnh siêu nhiên” giúp Wang trở thành người nổi tiếng trên truyền thông xã hội cũng như giới võ thuật và trở nên giàu có nhờ những khoản thu nhập hữu hình. Mặc dù nội công và khí công đều được xem là công phu cao cấp của võ thuật Trung Quốc, nhưng các màn biểu diễn của Wang cũng như Yan và nhiều trường hợp khác sau đó đều bị lật tẩy là trò lừa bịp. Đó cũng chính là lý do vì sao uy danh và tinh hoa cổ xưa của võ thuật truyền thống Trung Quốc luôn bị hoài nghi trong thời gian gần đây.

Lật tẩy trò lừa đảo



Trước các cuộc tranh luận dữ dội, các tổ chức và môn phái của võ thuật Trung Quốc đều khẳng định không quen biết Wang Lin đồng thời cho rằng khí công cao cường của võ sư này là trò lừa bịp. Wang bị cáo buộc lừa đảo, hành nghề y tế bất hợp pháp, sở hữu súng trái luật và hối lộ. Trong khi đó, trước sự nổi tiếng của Yan, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã thực hiện một chuyến tìm hiểu thực tế về nội công thâm hậu của nữ võ sư ở Hà Bắc.

Theo đó, sau khi chứng kiến một số pha sử dụng nội công đẩy văng nhiều môn đệ xếp hàng nối kết nhau bằng tay phía lưng người đứng trước, phóng viên CCTV đề nghị được đứng trong hàng để trải nghiệm “ma thuật” của Yan. Ở lần đầu tiên, nữ võ sư xếp phóng viên đứng ở đầu hàng và bà thực hiện pha đẩy tay khiến các môn đệ phía sau phóng viên văng ra xa. Tuy nhiên, sau khi dịch chuyển phóng viên CCTV ra phía cuối hàng, “ma thuật” của Yan đã không xuất hiện.

Những màn diễn nội công thâm hậu của võ sư Yan Fang trước khi bị phóng viên CCTV lật tẩy - Nguồn: Youtube

Phóng viên lập tức đặt câu hỏi về việc không cảm nhận được sức mạnh nào và chỉ giật lùi do 2 môn đệ đứng trước bị nữ võ sư đẩy, Yan giải thích rằng do các môn đệ quá lo lắng nên “ma thuật” không phát huy. Sau nhiều lần thực hiện thất bại, nữ võ sư Yan biện minh rằng do phóng viên của CCTV không tập Thái cực quyền nên nội công của bà không hiệu nghiệm. CCTV sau đó cho hay, “ma thuật” của Yan không nên được công nhận như võ thuật Trung Quốc và những màn diễn của võ sư này có thể là trò lừa đảo.

Ngay sau chuyến thực nghiệm của CCTV, nhiều ý kiến chỉ trích đồng loạt xuất hiện trên truyền thông cho rằng võ thuật Trung Quốc mất đi sự thịnh vượng ở quốc gia bắt nguồn từ “những màn diễn lừa dối” kiểu như Yan. Chỉ có một số ít người tin rằng sức mạnh của Yan thực sự là nội lực của Thái cực quyền nhưng chỉ có thể được làm chủ bởi các võ sư cấp cao. Thời điểm ấy, hàng loạt chiến thư từ các môn phái danh tiếng của võ thuật Trung Quốc cũng gửi chiến thư đến Yan với mục đích muốn học hỏi và trao đổi về nội công nhưng nữ võ sư đều từ chối.

Một kỹ sư của Viện cơ học thuộc Học viện khoa học Trung Quốc đã phân tích các đoạn video của Yan và tuyên bố “thiếu khoa học”. Ông này nói rằng lượng không khí tạo ra bởi một cách tay không đủ mạnh để khiến một người quay cuồng như điện giật. Và nếu muốn quật ngã một ai đó phải cần một cơn gió bão mạnh cấp 10. Trong khi đó, tất cả các võ sư thuộc môn phái võ thuật Trung Quốc, đặc biệt là Thái cực quyền đều lên tiếng khẳng định nội công thâm hậu của Yan Fang chỉ là phóng đại sức mạnh nhằm mục đích quảng bá cá nhân và làm ảnh hưởng xấu đến uy danh của một trong những tinh hoa văn hóa lâu đời của quốc gia.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự thật về màn diễn nội công của Yan Fang sau đó bị lật tẩy khi một người bạn thân tiết lộ về việc được dàn dựng và trở thành một trong những bê bối lớn nhất lịch sử võ thuật của quốc gia đông dân nhất thế giới. Điều này đã khiến võ thuật Trung Quốc trở thành mục tiêu chế nhạo và hoài nghi về sức mạnh, trong đó mới nhất là đoạn video và lời thách thức ngạo nghễ gây “bão mạng” của võ sĩ MMA nghiệp dư Xu Xiaodong (Từ Hiểu Đông) sau khi hạ knock out bậc thầy Thái cực quyền Wei Lei (Ngụy Lôi) chỉ trong 10 giây.

Cư dân mạng chế nhạo Yan Fang Trong một cuộc thăm dò của trên Weibo về màn diễn nội công của Yan Fang, hầu hết các ý kiến (9.803 người) cho rằng “trò lừa đảo” trong khi một số ít (778 người) tin rằng là “kungfu thật”. “Nếu sư phụ Li Jingwu biết điều này chắc chắn ông ta sẽ nhảy ra khỏi ngôi mộ và đánh người đệ tử đáng ghét (Yan Fang)”, một tài khoản trên mạng xã hội chỉ trích. Một cư dân mạng khác mỉa mai: “Võ sư Yan Fang, tôi không biết nội công bà mạnh thế nào nhưng nếu có những kỹ năng như vậy tôi sẽ đi đến quần đảo Điếu Ngư. Bà nên nhớ rằng bộ trang phục võ đang mặc không chỉ để cho đẹp mà đó là một nền văn hóa có lịch sử hơn 500 năm”. Một ý kiến khác thách thức rằng hãy gửi Yan Fang đến thử sức với Muay Thái hay các đấu trường đối kháng như UFC và MMA…

Tây Nguyên