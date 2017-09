Xác định 5 golf thủ Việt Nam dự vòng chung kết WAGC 2017

Sau một ngày thi đấu, BTC đã tìm ra 5 golf thủ xuất sắc nhất giành suất tranh tài cùng các golfer quốc tế tại Malaysia vào tháng 11.2017. Danh sách 5 golf thủ trên bao gồm: Nguyễn Hồng Hải, Vũ Đức Lân, Nguyễn Đức Ninh, Trần Ngọc Trung, Phạm Trung Tuấn.



Trong 3 năm tổ chức giải WAGC tại Việt Nam, TPBank đã xây dựng thành công một giải đấu góp phần không nhỏ trong việc phát triển môn thể thao golf tại Việt Nam. Mùa giải 2015, tuyển Việt Nam đứng thứ 3 thế giới, mùa giải 2016, đứng vị trí Á quân, đây là thành tích cao nhất từ trước tới nay mà Việt Nam đạt được tại giải WAGC quốc tế.

Đại diện BTC giải, ông Khúc Văn Họa, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TPBank cho rằng: “Giải đấu đã chứng minh được những đóng góp to lớn của TPBank trong việc nâng cao chất lượng chuẩn của các giải golf không chuyên tại Việt Nam. Chúng tôi cũng kì vọng về một kết quả khả quan của VCK thế giới sắp tới”.

Trong cơ cấu giải WAGC Việt Nam ngoài 7 giải thưởng kỹ thuật cho các golfers như: giải “Longest Drive” (Nam/Nữ), giải “Nearest to the Pin”, giải “Nearest to the Line”, giải thưởng lớn nhất của chương trình dành cho cú “Hole-In-One” là 1 thẻ tín dụng TPBank World MasterCard Golf Privé có 2 tỉ đồng trong tài khoản hoặc 1 xe hơi trị giá 1.5 tỉ đồng.

tin liên quan Hoàng Ngọc Quý lần thứ hai liên tiếp vô địch giải Swing For Life Giải gôn Swing For Life lần thứ 18 tại sân gôn Vietnam Golf & Country Club (VGCC) đã kết thúc với chiến thắng ở giải Best Gross dành cho nam đã thuộc về golfer Hoàng Ngọc Quý đến từ Thành phố Vũng Tàu.

Phát Tiến