17 giờ 30 chiều nay, tuyển VN gặp Myanmar - Đừng nhìn vào quá khứ

Bên lề Đội tuyển VN sẽ mặc trang phục toàn trắng trong trận đầu ra quân với Myanmar. Các tuyển thủ đều cho rằng màu trắng là màu áo may mắn nên toàn đội sẽ tự tin chiến thắng. (Q.H) Suất ăn của tuyển VN được tăng cường. Do suất ăn của BTC khá ít món, nên VFF đã linh động đặt thêm các món ăn cho đội tuyển. Như vậy, đội tuyển VN sẽ được ăn nhiều món hơn, giống như hai ngày đầu đội tuyển đến Thái, khi mà VFF trả tiền ăn. (Q.H) 3 đài VN trực tiếp AFF Cup. Ngoài VTV có bản quyền phát trên kênh quảng bá VTV2 hoặc VTV6 thì Đài VTC cũng có bản quyền phát trên VTC-HD thể thao. Bên cạnh đó truyền hình số vệ tinh K+ cũng sẽ phát trực tiếp các trận của AFF Cup. (T.K) Sẽ có khoảng 100 CĐV TP.HCM trong màu áo Hội CĐV VN có mặt lúc 16 giờ 45 tại sân Cung văn hóa Lao động TP.HCM chiều nay để nghe bình luận từ các chuyên gia, tham gia các chương trình cổ động cho đội tuyển VN cũng như xem tường thuật trực tiếp trận VN - Myanmar. (T.K) Nhiều phóng viên không có thẻ. Chiều qua, BTC giải đã phát thẻ cho các phóng viên tác nghiệp AFF Suzuki Cup 2012. Tuy nhiên do số lượng phóng viên đăng ký thẻ quá nhiều và BTC làm không chặt chẽ, nên có rất nhiều phóng viên của VN và các nước khác chưa có thẻ và sẽ bổ sung vào hôm nay. (Q.H)

Nhiều phóng viên vẫn chưa được nhận thẻ tác nghiệp - Ảnh: Khả Hòa HLV Winfried Schaefer của Thái Lan cho biết đội của ông tuy chịu nhiều sức ép vì không thành công trong 3 kỳ AFF Cup liên tiếp gần đây, nhưng toàn đội xác định sẽ vượt qua áp lực để thắng Philippines trong trận đấu lúc 20 giờ 20 hôm nay sau trận đấu của VN. (Q.H)

Ảnh: Khả Hòa Philippines bất ngờ vì phóng viên VN. Do buổi tập của đội tuyển Philippines tại sân chính Rajamangala diễn ra trước giờ tập của đội tuyển VN, nên có hơn 40 PV VN theo dõi buổi tập của đội tuyển nước này. BHL Philippines đã không cho ghi hình (ảnh), còn anh Migalto - phóng viên tháp tùng đội Philippines nói: “Chúng tôi thật sự bất ngờ, sao các bạn lại quan tâm đến chúng tôi nhiều thế nhỉ”. (Q.H)