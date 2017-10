Họ đã nói gì ?

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: “Mong người hâm mộ chia sẻ và tha thứ”

Trong tâm trạng có phần mệt mỏi sau thất bại của đội tuyển, người đứng đầu VFF cho biết “Những gì xảy ra ở AFF Cup trên đất Thái Lan vừa rồi quả là kỷ niệm đáng buồn của bóng đá VN.

Là người đứng đầu VFF, chúng tôi phải chịu trách nhiệm trước hết và Thường trực VFF sẽ họp để xem xét lại quá trình thi đấu của đội tuyển. Có thể chúng tôi sẽ tiến hành mổ xẻ sớm thất bại của đội tuyển một cách kỹ càng. Nguyên nhân nào thuộc về chuyên môn từ lực lượng đến lối chơi, từ đánh giá đối thủ đến chỉ đạo trong trận đấu hay nguyên nhân nào thuộc về công tác chuẩn bị vì sao cầu thủ thi đấu tốc độ không mạnh mẽ... cũng sẽ được làm rõ. Bên cạnh đó, trách nhiệm của VFF trong quá trình tổ chức và xây dựng kế hoạch cho đội tuyển có vấn đề gì cũng sẽ được thẳng thắn phân tích. Quan điểm chúng tôi là không né tránh, cái gì sai, cái gì yếu phải nhận, không được đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tôi rất mong người hâm mộ chia sẻ và tha thứ cho đội tuyển về thất bại đau đớn này”. T.K (ghi)



Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: “VFF chưa có phương án thay thế ông Hùng”

“Thực sự mà nói đội tuyển đã không may trong giải đấu lần này, nhất là về mặt lực lượng khi hàng thủ thiếu quá nhiều những vị trí chủ chốt. Lẽ ra chúng ta cần có các trung vệ to cao, đá thiên về sức mạnh thì giờ chót chấn thương của Phước Vĩnh hay việc không thể tham dự của Quang Thanh, Phước Tứ khiến thế thủ chông chênh. Từ đó hàng trên bị tâm lý do không yên tâm ở dưới nên dù rất cố gắng vẫn chơi dưới sức. Chúng tôi đã trao đổi rất nhiều với HLV trưởng và dứt khoát phải xây dựng lại đội tuyển với những con người đủ mạnh để thi đấu với các đội quốc tế, trước mắt là vòng loại Asian Cup vào đầu tháng 2 tới. Theo dự kiến, đội tuyển sẽ tập trung lại khoảng 26.1, chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi. Về trường hợp của anh Hùng nếu vì lý do thất bại này mà chia tay đội tuyển thì tôi tiếc cho anh ấy vì thực sự anh Hùng rất tâm huyết và có trách nhiệm cao với công việc, VFF hiện chưa có phương án nào để thay thế cả nếu anh Hùng rút lui mà vẫn tôn trọng và tiếp tục động viên anh Hùng. Nhưng dứt khoát kế hoạch từ tổ chức đến con người sẽ được làm lại”. Q.T (ghi)

Lê Tấn Tài: “Tôi không phản ứng BHL”



Không nhiều cầu thủ đồng ý trả lời phỏng vấn báo chí, hoặc lên xe rất nhanh, hoặc... cười trừ, hoặc lịch sự từ chối. Khá may mắn khi chúng tôi đã lấy được chia sẻ của Tấn Tài - tác giả bàn thắng trong trận hòa Myanmar.

Tài nói: "Sau vài kỳ dự AFF Cup, đây là kỳ thất vọng nhất của tôi. Đội tuyển VN đã không thành công vì đã mắc nhiều sai sót, sai lầm. Thế nhưng, tôi xin khẳng định rằng, chúng tôi không bất ổn nội bộ. Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy tấm ảnh của mình chụp chung với HLV Phan Thanh Hùng và trợ lý Hoàng Anh Tuấn với lời bình là cầu thủ VN phản ứng với BHL sau trận thua Thái Lan. Hoàn toàn là bịa đặt, làm gì có chuyện đó. Chúng tôi chỉ trò chuyện rất bình thường nhưng đã bị dựng chuyện. Anh em đã thi đấu hết sức mình nhưng chuyên môn, trình độ không tốt, thì thua cũng không đành phải chấp nhận thôi". (P.L)

Nguyễn Quang Hải: “Thắng không sao, thua là bị nói chia rẽ”



Quang Hải nhất mực cho rằng, đội tuyển của anh đã rất đoàn kết: “Khi thắng thì không sao, mọi việc đều rất tốt đẹp. Nhưng khi thua thì mọi thứ đều có thể xảy ra với chúng tôi, nghĩa là sẽ bị đánh giá là có hiện tượng chia rẽ, bất ổn. Mọi người sẽ nhìn đội tuyển với con mắt rất xấu. Song anh em chúng tôi đã chơi hết mình lắm rồi. Ngay như tôi, đến giờ cũng chưa biết mình rồi đây sẽ đá cho CLB nào, nhưng đã gạt hết những âu lo cá nhân đó sang một bên, để đá cho quốc gia, đá vì niềm vinh hạnh lớn. Thay mặt anh em, tôi tạ lỗi tới người hâm mộ. Thất bại này sẽ giúp chúng tôi có được bài học lớn, trưởng thành hơn ở những giải đấu trong tương lai. Chúng tôi xin lỗi”. (P.L)

Thành tích đội tuyển ở các kỳ SEA Games và AFF cup Kể từ khi hội nhập trở lại và giành HC bạc tại SEA Games lần thứ 18 ở Chiangmai (Thái Lan), thành tích của đội tuyển VN luôn dao động theo biểu đồ hình sin.

