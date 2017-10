Bước thụt lùi của thể thao Việt Nam

Lượng tăng, chất xuống

Nếu nhìn vào tổng số huy chương mà đoàn TTVN đạt được tại ASIAD 16, có thể có chút vui khi chúng ta đã giành đến hơn 30 huy chương các loại. Con số này vượt xa 18 huy chương (4 HCV/7 HCB/7 HCĐ) tại Busan và 23 huy chương tại Doha (3 HCV/13 HCB/7 HCĐ). Nhưng những thay đổi về lượng đó không có gì ngạc nhiên vì lần này chúng ta tham dự nhiều môn hơn, khả năng tranh chấp huy chương cũng cao hơn nên số lượng VĐV giành thêm huy chương về cho đất nước cũng nhiều hơn, chẳng hạn như môn rowing, vật, cờ tướng.

Thế nhưng chất lượng của thể thao VN lại đang bị kéo xuống. Bằng chứng là những môn từng giành HCV hoặc thực sự có hy vọng vàng của chúng ta đều không đạt được. Như cầu mây đồng đội nữ, taekwondo hạng cân 53 kg nữ, bắn súng, billiards carom 3 băng, cờ vua cá nhân nam đều không thể bước lên bục cao nhất. Nói như nguyên Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh thì tất cả đều không thành công là do những yếu kém mang tính căn cơ. Đó là bản lĩnh thi đấu yếu, phân phối sức không hợp lý, thiếu sự chắc chắn và linh hoạt trong những thời điểm quyết định. Ngoài ra tâm lý chưa thật tập trung, đôi lúc còn nóng vội hoặc chủ quan nên ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu. Bên cạnh đó còn là những sai lầm chiến thuật trong quá trình thi đấu và quá trình chuẩn bị của cả VĐV lẫn HLV. Cũng có một phần tác động từ yếu tố may rủi, từ trọng tài hay từ sức ép chủ nhà. Tuy nhiên, cái chính vẫn là sự sa sút từ phía chúng ta.

Sự đi xuống về chất này còn do ngành thể thao VN đầu tư dàn trải, chưa tập trung quyết liệt vào các VĐV chủ lực của những môn thế mạnh. Trong khi tốc độ tiến bộ của thể thao các quốc gia khác rất nhanh, đặc biệt các nước trong khu vực đều đã khẳng định được hùng hồn thế mạnh của mình như Thái Lan (cầu mây giành 4 HCV, taekwondo giành 2 HCV, sailing giành 3 HCV), Malaysia (squash 3 HCV, bowling và karate đều 2 HCV, wushu, xe đạp)…

Điền kinh gỡ gạc

Trong những ngày cuối, không khí trầm buồn của đoàn VN tại ASIAD phần nào được cứu vãn khi Lê Bích Phương giành HCV karatedo. Tuy nhiên, chính điền kinh mới mang lại niềm vui cho báo chí và cổ động viên đang có mặt tại Quảng Châu, bởi lần đầu tiên chúng ta đã tấn công được vào môn thể thao cơ bản của Olympic, môn mà từ lâu thể thao VN đã có khoảng trắng lớn. Thành quả này chính nhờ 2 cô gái tuyệt vời Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương. Trước giải, nhiều người dự báo may lắm thì Hương tiếp cận được HCĐ, còn Hằng thì khó chen vào tốp 3. Vậy mà Hương đã làm được điều mà từ lâu những người yêu thích điền kinh chờ đợi khi giành cả HCB và đồng của cự ly 100m và 200m.

Còn Hằng xuất sắc hơn khi giành đến 2 HCB của cự ly 800 và 1.500m. Bên cạnh đó, Vũ Văn Huyện cũng tạo dấu ấn trong 10 môn phối hợp. Làm được điều này ngoài sự cố gắng của 2 cô gái vàng điền kinh, còn là kết quả đúng đắn của một quá trình dài cũng như quyết tâm cải thiện thành tích của thầy trò điền kinh khi tham dự các giải điền kinh quốc tế thời gian qua, cũng như xác định tốt điểm rơi phong độ.

Thể thao VN cũng đã có HCV, điền kinh cũng đã mang lại chút tươi mát, nhưng so với chỉ tiêu ban đầu, so với đối thủ trong khu vực cũng như so với chính thực lực của mình, thể thao VN xem như thụt lùi tại ASIAD 16.

Xin lỗi người hâm mộ VN



Chiều tối qua, tại Quảng Châu, ông Lê Quý Phượng, Trưởng đoàn thể thao VN nói: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi với người hâm mộ VN đã ngày đêm trông đợi, khát khao vào thành tích của đoàn nhưng chúng tôi chỉ một lần duy nhất đạt được chiến thắng tuyệt đối ở môn karatedo. Việc chỉ tiêu đặt ra là



4 - 6 HCV nhưng VN đã không hoàn thành vì chỉ vỏn vẹn đoạt 1 HCV, không thể làm hài lòng bất kỳ ai. Trách nhiệm này thuộc về tôi với tư cách trưởng đoàn, về Tổng cục TDTT và những người làm ngành thể thao”. Lan Phương

Quang Tuyến