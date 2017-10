Thất bại nặng nề 1-6 của đội nữ VN trước Hàn Quốc chiều qua là do chênh lệch đẳng cấp. Tỷ số đã phản ánh đúng trình độ giữa 2 đội khi nữ Hàn Quốc mạnh hơn về thể hình, thể lực với những pha liên tục gây sức ép khiến cho đội VN phải vất vả chống đỡ.

Thế nhưng sự thoải mái, không bị gò bó trong lối chơi cộng với tinh thần chiến đấu tích cực đã giúp chúng ta không chỉ bình tĩnh hóa giải không ít cơ hội mà còn tổ chức phản công nhiều lúc cũng khá mạch lạc.

Chính sự tự tin đó đã giúp VN bất ngờ vượt lên dẫn trước ngay giây thứ 36 khi Kim Tiến (6) đoạt bóng trong chân đối thủ chuyền dài cho Nguyễn Thị Muôn (13) từ phía sau vọt lên một cách mạnh mẽ bứt khỏi trung vệ của Hàn Quốc khéo léo tâng bóng qua tay thủ môn Jun Min Kyung ghi bàn. Mục tiêu ghi bàn đạt được, nhưng mục tiêu cầm hòa của thầy trò Trần Vân Phát lại không thể vì các cô gái của VN sau đó cầm bóng và giữ nhịp điệu không tốt đã bị cuốn theo lối đá nhanh của đối thủ. Từ đó lộ nhiều sơ hở và cuối cùng đành chấp nhận thua 1-6.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trần Vân Phát nói: “Dù thua đậm nhưng tôi không thất vọng vì các học trò của tôi đã nỗ lực hết mình. Đội hình của VN có nhiều vị trí trẻ, kinh nghiệm quốc tế chưa có nên chưa đủ bản lĩnh để cầm chịch trận đấu, nhiều lúc đã bị vây hãm chỉ vì non nớt trong thể hiện”. HLV Choi In Cheul (Hàn Quốc) nhận xét: “VN là đội bóng tốt, bàn thắng sớm của họ thật hay và bất ngờ khi mà chúng tôi còn chưa kịp ổn định. Điều đó cho thấy VN tiến bộ về tâm lý cũng như tự tin hơn rất nhiều so với lần gặp chúng tôi ở giải châu Á hồi tháng 5”.

Quang Tuyến