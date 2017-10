“Đột nhập” buổi tập của Olympic Triều Tiên

Vì sao Olympic VN gặp Olympic Triều Tiên? Theo đúng điều lệ, đội xếp thứ ba bảng B sẽ gặp đội nhất bảng D ở vòng hai. Do đó HLV Calisto lẫn ban huấn luyện đều đinh ninh Olympic VN sẽ gặp Qatar. Tuy nhiên, Olympic VN lại được xếp gặp đội nhất bảng C là Olympic CHDCND Triều Tiên. Hôm qua, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã có cuộc trao đổi với ban tổ chức để hỏi rõ hơn về vấn đề này. Ông Lâm cho biết: “Họ trả lời do các đội đầu bảng được ưu tiên chọn đối thủ ở gần bảng của mình hơn. Họ giải thích như thế thì đành chịu”.