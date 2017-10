Những khả năng của tuyển Olympic VN

Nếu thắng hoặc hòa Olympic Iran, chắc chắn thầy trò Phan Thanh Hùng sẽ vào vòng 2 bất chấp kết quả tất cả các trận còn lại trong bảng cũng như bảng khác. Nếu đứng nhì bảng, Olympic VN sẽ gặp lại Olympic Thái Lan (nhì bảng F) ở vòng 2. Còn đứng thứ ba, Olympic VN nhiều khả năng sẽ gặp Qatar (nhất bảng F). Trong trường hợp đội thứ ba bảng A (có thể là Malaysia) không vào được vòng 2 thì rất có thể Olympic VN gặp CHDCND Triều Tiên (nhất bảng C) ở vòng 2

Nếu không thắng được Iran, cơ hội đi tiếp của Olympic VN sẽ phụ thuộc trước hết vào trận đấu cùng giờ giữa Turkmenistan và Bahrain. Nếu Turkmenistan thắng hoặc hòa thì VN chắc chắn đứng thứ ba và khi đó chỉ cần 2 đội đang đứng đầu bảng C là CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đừng để thua Jordan và Palestin trong trận đấu cùng ngày thì VN sẽ giành 1 trong 4 suất vé vớt vào vòng 2 (hiện tại trong 6 đội đứng thứ ba đã có chắc chắn một đội bị loại là Maldives ở bảng F vì chỉ có 2 điểm và nếu 2 đội mạnh bảng C cùng có điểm thì bảng này không có đội thứ ba được xét vào vòng 2 do Jordan và Palestin mới có 1 điểm)

Nhưng nếu Bahrain thắng Turkmenistan thì Olympic VN (nếu thua Iran) sẽ bị loại vì khi đó 3 đội cùng 3 điểm, xét hiệu số bàn thắng bại chúng ta bất lợi nhất sẽ phải xếp thứ tư. Do vậy thầy trò Phan Thanh Hùng chỉ có một con đường phải quyết có điểm vào hôm nay, nếu không muốn trao số phận cho người khác quyết định.

