Tin ASIAD 26.11.2010

Vật tự do: Nguyễn Thị Lụa (ảnh) mang về cho TTVN tấm HCB ở nội dung vật tự do hạng cân 48 kg. Trong trận chung kết gặp So Kim-hyang (CHDCND Triều Tiên), Lụa chấp nhận thua cuộc với tỷ số 0-5. Trước đó ở bán kết, Lụa thắng đối thủ mạnh của Hàn Quốc là Kim Hyungjoo với tỷ số 5-0. (H.Q) Cờ vua: Đội tuyển cờ vua nữ VN đã thua chủ nhà Trung Quốc 0,5 - 3,5 trong trận bán kết ngày hôm qua. Trong 4 kỳ thủ VN thi đấu trận này, chỉ duy nhất Phạm Lê Thảo Nguyên hòa với Ju Wenjun, còn Nguyễn Thị Mai Hưng, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thanh An đều thất bại. (Q.H) Ngoài tấm HCV của Bích Phương, karatedo VN còn đoạt thêm HCĐ của võ sĩ Trần Minh Đức (hạng 60 kg nam) sau khi anh thua Darkhan Assdilov (Kazakhstan) ở vòng 1/8 và thắng Mahdi Zadeh Amir đến từ Iran ở trận Repechage. (L.P) Sau khi bị loại ở tứ kết hạng cân 60 kg vì cú đánh sai luật vào đầu đối thủ, võ sĩ karatedo Đài Loan Hsiah Wen-huang cáo buộc Sayed Mohammad Amiri (Afghanistan) giả vờ chấn thương. "Anh ta hoàn toàn vui vẻ và khỏe mạnh sau khi rời sàn đấu. HLV của tôi sẽ gửi khiếu nại lên ban trọng tài", võ sĩ 21 tuổi Đài Loan cho biết. (AFP) (H.Q) Olympic Nhật Bản đoạt ngôi vô địch bóng đá nam khi vượt qua Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0 trong trận chung kết. Yohei Yamazaki ghi bàn thắng duy nhất cho Nhật Bản ở phút 74. Hàn Quốc đoạt HCĐ khi thắng Iran với tỷ số 4-3. (H.Q)