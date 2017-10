Confederations Cup 2013: Cuộc tổng duyệt cho World Cup 2014

(TNO) Nước chủ nhà Brazil đang đứng mà “run” trước áp lực rất lớn khi chỉ 3 ngày nữa Confederations Cup 2013 sẽ chính thức khởi tranh sau hàng loạt khó khăn, sự hoài nghi về công tác chuẩn bị và năng lực tổ chức. Tuy vậy, tất cả sẽ tạm được dẹp sang một bên hoặc “rút kinh nghiệm” để nhường lại cho những cuộc so tài của các “ông vua” châu lục.

Các fan sẽ được chứng kiến màn tranh tài của những đội bóng vô địch châu lục - Ảnh: Reuters

Confederations Cup 2013 sẽ mở màn vào ngày thứ bảy tuần này (15.6, giờ địa phương), nhưng Brazil mới chỉ tạm xoa dịu những chỉ trích từ FIFA và các nhà phê bình địa phương đối với công tác chuẩn bị chậm trễ và chi phí đầu tư vượt kế hoạch.

Theo Reuters, đến nay, trừ các sân vận động đăng cai tổ chức Confederations Cup 2013, các dự án cơ sở hạ tầng phục vụ giải đấu vẫn chưa hoàn thành. Bán vé, sự chuẩn bị an ninh và chương trình tình nguyện viên (số lượng 130.000 người đăng ký, gấp đôi sự kiện ở Nam Phi 4 năm trước) được xem là thành công nhất, nhưng nó vô tình lại thất bại khi công cụ cổ vũ “caxirola” (một công cụ cổ vũ tương tự kèn vuvuzela ở World Cup 2010) vốn được kỳ vọng là một “món ăn cổ vũ đặc sắc” bị chính phủ cấm cửa ở các sân.

Dẫu vậy, dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng may thay FIFA cuối cùng đã tạm chấp nhận bởi những phản ứng kiểu “mặt dày” của Brazil và đây mới là Confederations Cup chứ chưa phải World Cup. Tuy nhiên, FIFA vẫn cảnh cáo chủ nhà rằng sẽ hết kiên nhẫn nếu những sai lầm tiếp tục hiển hiện trước World Cup vào năm tới.

“Confederations Cup là một giải đấu lớn và nó đã trở thành một sự kiện không thể thiếu trước mỗi kỳ World Cup. Nó cũng là cơ hội cuối cùng để nước đăng cai chỉnh sửa sai lầm ở World Cup khi khán giả toàn cầu sẽ đổ về cổ vũ”, phát ngôn viên Walter De Gregorio của FIFA nói với Reuters.

Brazil giành quyền đăng cai World Cup 2014 vào năm 2007 với những kế hoạch đồ sộ về việc xây dựng, nâng cấp các sân vận động và cơ sở hạ tầng công cộng để đón du khách khắp thế giới.

Tuy nhiên, khi mà ngày khởi động Confederations Cup không cưỡng lại thời gian, Brazil liên tục vấp phải nhiều vấn đề khó khăn trước ngày khai mạc. Thật vậy, chỉ có 2 sân vận động kịp bàn giao đúng thời hạn vào tháng 12.2012 và sau đó Brazil phải 3 lần “đóng mặt dày” lỡ hẹn thêm một số thời hạn tiếp theo khiến kế hoạch tổ chức ít nhất 3 giải đấu thử nghiệp của FIFA bị hủy bỏ và hiện chỉ còn Confederations Cup.



Sân Macarana bị nghi ngờ về mặt an toàn - Ảnh: Reuters

Nổi bật là 2 trường hợp chậm trễ quá mức của sân ở Brasilia, nơi sẽ tổ chức trận mở màn của tuyển chủ nhà và sân vận động trứ danh Macarana (Rio de Janeiro), nơi sẽ tổ chức trận chung kết Confederations Cup năm nay.

Sân ở Brasilia 3 lần bỏ lỡ thời hạn bàn giao, trong khi sự thiếu an toàn của sân Macarana bị chỉ trích dữ dội. Thậm chí một thẩm phán Brazil còn kêu gọi hủy trận giao hữu giữa Brazil - Anh vào ngày 2.6 vì lý do sân không đảm bảo sự an toàn.

Sự chậm trễ dẫn đến hầu hết tổng chi để xây dựng, nâng cấp sân vận động của đều tăng chóng mặt. Sân Macarana là một ví dụ khi chỉ phí tu bổ, xây dựng đã đạt đến ngưỡng 600 triệu USD, trong khi theo kế hoạch dự kiến chỉ 350 triệu USD.

Điều này đã gây phẩn nộ trong dư luận trong nước khi phần lớn chi phí đầu tư trên “đè” trên vai của công dân Brazil, dù vào năm 2007, tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva từng hô hào rằng tổng chi phí đầu tư cho sân vận động sẽ lấy từ các nhà tài trợ.

Khó khăn chồng chất, nhưng cuối cùng Confederations Cup 2013 cũng vẫn khởi tranh đúng dự kiến và ban tổ chức địa phương ít nhiều tránh được “cơn bão” chỉ trích trong nước trước thềm giải đấu bởi ở Brazil tình yêu bóng đá có thể khỏa lấp tất cả.

Những sai lầm bằng cách nào đó sẽ được lấp liếm để nhường lại cho những trận cầu đẹp mắt ở Confederations Cup (khởi tranh từ ngày 15 đến 30.6). Với FIFA, họ chẳng biết làm gì hơn bởi “đã phóng lao phải theo lao” nên chỉ cầu mong cho Brazil học thuộc những bài học ở Confederations Cup 2013 để tránh bị “điểm xấu” trong công tác chuẩn bị World Cup vào năm tới.

Tây Nguyên