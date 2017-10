Tổng quan về Confederations Cup 2013

Lịch sử hình thành Cúp liên đoàn các châu lục, tiếng Anh gọi là FIFA Confederations Cup là giải bóng đá diễn ra giữa các đội tuyển quốc gia vô địch các châu lục như: UEFA (châu Âu), AFC (châu Á), CONMEBOL (Nam Mỹ), CONCACAF (Bắc Trung Mỹ Caribe), CAF (châu Phi) và OFC (châu Đại Dương) được FIFA tổ chức 4 năm một lần. Năm 1992, đất nước dầu mỏ trù phú Ả-rập Xê-út lần đầu tiên tổ chức một giải đấu mang tên Cúp Nhà vua Fahd với sự góp mặt của đội tuyển chủ nhà và một vài đội tuyển vô địch châu lục. Sau thành công vào năm 1992 và 1995 của giải đấu do Ả-rập Xê-út đăng cai, đến năm 1997, FIFA quyết định chính thức hóa giải đấu này, lấy tên Cúp Liên đoàn các châu lục và tổ chức 2 năm/lần.

Đội tuyển Brazil đã 3 lần vô địch Confederations Cup Với cơ chế nếu đội tuyển vô địch World Cup đồng thời là nhà vô địch châu lục (hoặc là nước đăng cai), FIFA cho phép đội á quân sẽ được tham dự nhằm đảm bảo giải đấu luôn có sự góp mặt của 8 đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, với nhiều lý do khác nhau (đặc biệt do lịch thi đấu dày đặc tại châu Âu) nên có 3 lần, các đội tuyển quốc gia từ chối tham dự giải đấu. Năm 1997, đội tuyển Đức, nhà vô địch Euro 1996, đã từ chối tham gia và FIFA buộc phải cử đội tuyển CH Czech với tư cách á quân thay thế. Năm 1999, đội vô địch World Cup Pháp cũng từ chối và nhường suất lại cho á quân là Brazil. Đến năm 2003, Đức từ chối tham dự với tư cách á quân World Cup 2002 nên FIFA bất đắc dĩ phải để đội xếp thứ 3 Thổ Nhĩ Kỳ tham dự. Trước bất cập này, nhằm biến Cúp Liên đoàn các châu lục có chất lượng và hút khán giả hơn, kể từ năm 2005, FIFA quyết định giải đấu diễn ra 4 năm/lần và đội chủ nhà sẽ là quốc gia đăng cai World Cup một năm sau đó. Ngoài ra, một nửa số sân vận động dự kiến tổ chức vòng chung kết World Cup sẽ được sử dụng nhằm kiểm tra tiến độ của nước đăng cai.

Cộng hòa Liên bang Brazil Diện tích: 8.514.877 km² Thủ đô: Brasilia Thành phố lớn nhất: São Paulo Dân số: 199.321.413 người Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Bồ Đào Nha Đơn vị tiền tệ: Real Brazil (R$) Đội vô địch Confederations Cup trong lịch sử 1997: Brazil 1999: Mexico 2001: Pháp 2003: Pháp 2005: Brazil 2009: Brazil