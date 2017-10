11 niềm hy vọng của U.23 VN

Tiền đạo Hoàng Đình Tùng: Khi U.23 không có tiền đạo đúng nghĩa thì Đình Tùng chính là chọn lựa đáng tin cậy vì anh có nhiều kinh nghiệm trong màu áo Thanh Hóa cũng như từng dự SEA Games 25. Hơn nữa Tùng là chân sút nội tốt nhất trong 2 mùa vừa qua tại V-League bên cạnh Công Vinh, Quang Hải. Vấn đề là Tùng cần phải xử lý tỉnh táo và mạnh mẽ hơn, nếu không sẽ mất suất về tay Hoàng Thiên của HAGL.

Hộ công Lê Văn Thắng: Thắng là cầu thủ đã khẳng định được tài năng từ khi khoác áo U.23 thi đấu ấn tượng tại Cúp 1.000 năm Thăng Long tại TP.HCM, rồi ASIAD Quảng Châu. Anh cũng trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội Thanh Hóa tại V-League vừa rồi. Thắng chơi rất xông xáo, đặc biệt là những pha xử lý lắt léo khi ngoặt bóng bất ngờ rồi tung cú sút như búa bổ làm cháy lưới đối phương. Thắng sẽ cùng Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết tạo thành tứ trụ xuyên phá mọi đối thủ của U.23 VN.

Thủ môn: Nguyễn Tuấn Mạnh: Anh là cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, sinh năm 1990, đã tiến bộ rất nhanh kể từ VCK giải U.21 Báo Thanh Niên và giải U.21 quốc tế năm 2010. Sớm được đôn lên đội 1 và nhiều trận được giao bắt chính ở V-League vừa rồi, Tuấn Mạnh đã khẳng định được chỗ đứng mình. Tuấn Mạnh có chiều cao 1m78, tuy không bằng Trần Bửu Ngọc (1m87) nhưng anh ra vào dứt khoát, phản xạ mau lẹ, chỉ huy tốt hàng thủ.

Tiền vệ phải Phạm Thành Lương: Không cần nói nhiều về Lương “dị” vì anh chính là hơi thở, là người khởi xướng cho mọi đột biến trong lối chơi của U.23. Ảnh hưởng của cầu thủ sinh năm 1988 chỉ cao 1m60 này rất lớn, nhất là những cú đi bóng lắt léo và những động tác xử lý hết sức đẳng cấp không cầu thủ nào của VN bì kịp, đã tạo ra hàng loạt đột biến trong lối chơi của U.23 VN. Chỉ cần Thành Lương rút được bài học thấm thía khi sẩy chân ở trận chung kết SEA Games 25 trước Malaysia thì anh sẽ đưa U.23 VN bay xa.

Tiền vệ phòng ngự Ngô Hoàng Thịnh: Là em út trong đội (sinh năm 1992) nhưng tài năng và sức bật của cầu thủ cao 1m72 chơi cho Sông Lam Nghệ An đã được khẳng định từ lâu bởi sự mạnh mẽ, thể lực dồi dào và quyết đoán. Trong đội U.19 VN, anh là cầu thủ có cú sút xa tốt nhất khi từng ghi bàn vào lưới Trung Quốc tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2009. Được đôn lên đội 1 đá chính nhiều trận tại V-League mùa này, Hoàng Thịnh đã góp một phần công sức giúp SLNA vô địch. Anh chính là cầu thủ được HLV Goetz kỳ vọng sẽ giúp hàng thủ U.23 VN giảm bớt áp lực nhờ biết đánh chặn từ xa.

Tiền vệ trái Nguyễn Văn Quyết: Anh chính là phát hiện thú vị 2 năm qua của bóng đá VN khi từ U.19 bước dài lên U.23 và tuyển quốc gia. Sinh năm 1991, cao 1m71, Quyết sở hữu tố chất khéo léo với đôi chân như luôn nhảy múa cùng trái bóng. Tuy chưa đạt đến độ quái như Thành Lương, nhưng Quyết cũng là cầu thủ xử lý kỹ thuật rất điệu nghệ và khiến đối thủ luôn hụt hơi khi phải đuổi theo những pha bứt tốc của anh. Nhờ được thi đấu ở V-League trong màu áo Hà Nội T&T gần như suốt mùa qua nên Quyết tiến bộ rất nhanh và trở thành ngòi nổ lợi hại. Anh có thể đá biên lẫn trung lộ đều hay, thậm chí đánh đầu cũng khôn ngoan không thua gì Công Vinh.

Tiền vệ tấn công Nguyễn Trọng Hoàng: Cũng như Thành Lương, cầu thủ sinh năm 1988 đang chơi cho SLNA là một tài năng lớn của bóng đá VN hiện nay và là mắt xích không thể thiếu của U.23 VN. Trọng Hoàng thi đấu lăn xả, miệt mài và luôn có những cú sút ghi bàn cực kỳ đẳng cấp. Anh cũng luôn biết tạo đột biến bằng những pha xuyên phá tốc độ và tạo nên sự bùng nổ ở tuyến giữa bằng lối đá đa dạng, thông minh. Sau cú sốc bị thẻ đỏ ở trận gặp Singapore tại AFF Cup năm rồi, Trọng Hoàng giờ đây chín chắn và bản lĩnh hơn rất nhiều.

Trung vệ Nguyễn Thành Long Giang: Cựu cầu thủ Tiền Giang từng là cầu thủ xuất sắc nhất giải U.21 năm 2006 và đang khoác áo Navibank Sài Gòn. Anh cũng là người duy nhất trong đội U.23 từng 3 lần liên tiếp dự SEA Games: Thái Lan (2007), Lào (2009) và giờ đây tại Indonesia. Chính nhờ kinh nghiệm phong phú cùng việc chinh chiến liên tục ở cấp độ U.23 đã giúp cầu thủ sinh năm 1988 này trở thành một chốt chặn không thể thiếu trong đội hình đến SEA Games lần này.

Trung vệ Trương Huỳnh Phú: Dù rất ít khi được đá chính ở đội Đồng Tâm Long An, nhưng với sự dũng mãnh và rất chịu khó của mình, Huỳnh Phú đã nhanh chóng chiếm được sự tin cậy của HLV Goetz nếu so với Lâm Anh Quang hay Dương Thanh Hào. Nếu so về bề dày có vẻ Thanh Hào mạnh nhất vì anh có kinh nghiệm đá V-League trong màu áo Đồng Tháp, còn Anh Quang cũng đang đạt phong độ cao sau khi khẳng định tài năng tại VCK giải U.21 Báo Thanh Niên 2011. Tuy nhiên, Huỳnh Phú lại chơi ổn định và quan trọng là anh đá cặp với Long Giang hợp hơn. Trung vệ sinh năm 1988 này có chiều cao 1m76.

Hậu vệ trái Chu Ngọc Anh: Hiện có thông tin Bùi Xuân Hiếu, cầu thủ của HAGL nhiều khả năng sẽ chiếm suất đá chính vì đang có phong độ tốt. Nhưng có lẽ HLV Goetz sẽ chọn cầu thủ sinh năm 1989 Ngọc Anh. Đơn giản vì anh có kinh nghiệm cả trong phòng thủ lẫn tấn công, làm chủ hành lang trái rất tốt. Hơn nữa, những quả tạt chân trái của Ngọc Anh đều có điểm rơi khó chịu. Chỉ có một vấn đề ở cầu thủ đang khoác áo Nam Định này là nhiều khi quá nóng nảy nên hay dính thẻ. Nếu khắc phục được điều này, Ngọc Anh sẽ còn tiến xa.

Hậu vệ phải Nguyễn Quốc Long: Đây là cầu thủ của Hòa Phát trước đây (hiện là CLB Hà Nội), sinh năm 1988, cao 1m65, nhưng có lối đá xông xáo, nhanh nhẹn. Quốc Long nổi lên tại ASIAD Quảng Châu khi đảm đương rất tốt hành lang phải. Dĩ nhiên khó có thể so sánh giữa anh với một hậu vệ phải khác là Âu Văn Hoàn (cao 1m66) vì mỗi người có mặt mạnh trong hỗ trợ tấn công hoặc phòng ngự. Nhưng nhìn chung Long toàn diện hơn ở độ nhạy bén và khéo léo.



Ảnh: Bạch Dương - Khả Hòa - Ngô Nguyễn

Quang Tuyến