An ninh tại SEA Games 26: Thoải mái nhưng không lơi lỏng

Cùng với Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Bali, SEA Games 26 đang diễn ra ở Indonesia (tại thủ đô Jakarta và thành phố Palembang) đã đặt lực lượng an ninh nước này vào tình thế phải cảnh giác cao độ trước mọi tình huống xấu có thể xảy ra.

Tại SEA Games, với một lượng lớn hàng ngàn VĐV, quan chức, người hâm mộ và giới truyền thông từ các nước trong khu vực đến tham dự, cơ quan an ninh Indonesia đã tăng cường thêm nhiều lực lượng từ cảnh sát quốc gia và vùng lân cận, kết hợp cùng cảnh sát ở Jakarta và Palembang để bảo đảm an ninh tại các địa điểm thi đấu, khách sạn - nơi các đội tuyển, trọng tài, VĐV hay báo chí trú ngụ. Theo đó, có khoảng hơn 16.000 cảnh sát, quân nhân và nhân viên an ninh (tại Jakarta có gần 11.000 người), chưa kể lực lượng bảo vệ tại các khách sạn, siêu thị cũng được đào tạo một khóa cấp tốc để hỗ trợ công tác an ninh ở SEA Games.

Mối lo lớn nhất của giới an ninh là nguy cơ tấn công khủng bố. Cách đây 2 năm, Indonesia từng xảy ra một chuỗi vụ đánh bom liên tiếp khiến hàng chục người chết và nhiều người bị thương. Ngay trong những ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games 26, lực lượng an ninh Indonesia cũng đã kịp phá vỡ một âm mưu tấn công khủng bố sứ quán Singapore tại Jakarta.

Ở các địa điểm quan trọng diễn ra sự kiện SEA Games lần này như khách sạn Sultan (nơi đóng quân của các đội tuyển bóng đá), khách sạn Kaisar (đấu kiếm)…, lực lượng an ninh luôn rà soát bom mìn tất cả xe ra vào khách sạn. Tương tự, tại sân vận động Gelora Bung Karno hay trung tâm báo chí…, ngoài lực lượng kiểm soát và bảo vệ còn có nhiều chốt chặn với khoảng từ 10 đến 20 cảnh sát thuộc lực lượng phản ứng nhanh túc trực 24/24 để xử lý ngay các tình huống xấu.

Theo cảm nhận của chúng tôi, dù công tác an ninh luôn đặt ở mức cảnh giác cao, nhưng nhân viên an ninh tại các địa điểm thi đấu luôn giữ thái độ rất điềm đạm và tránh làm phiền đến người hâm mộ, VĐV hay giới truyền thông khi lỡ đi lạc vào khu vực cấm. Đơn cử như tại nhà thi đấu môn taekwondo ở POPKI Sport Hall hay cầu lông tại Istora Senayan…, các nhân viên an ninh chỉ mỉm cười một cách lịch sự để người đi nhầm đường tự giác trình báo thẻ tác nghiệp hoặc thẻ VĐV để được hướng dẫn trở lại đúng khu vực. Ngoài ra, trừ các địa điểm đông người khó kiểm soát như ở sân vận động Gelora Bung Karno thì khi vào sân CĐV mới bị rà soát, còn lại chẳng địa điểm thi đấu nào tiến hành rà soát túi xách hay những vật dụng khả nghi. Tại Palembang, nhà báo Quang Tuyến của Báo Thanh Niên cũng nhận định tương tự, trừ khu vực nhạy cảm là Làng VĐV khi ra vào phải bị rà soát nhằm tránh nguy cơ các đối tượng khủng bố trà trộn. Còn lại, ở các địa điểm thi đấu, tuy lực lượng an ninh được bố trí dày đặc nhưng hầu như họ không can thiệp hay cản trở CĐV đến xem.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một nhân viên an ninh quản lý khu vực tại nhà thi đấu POPKI Sport Hall cho biết: “Chúng tôi tránh mọi phiền phức cho người xem và để mọi thứ diễn ra bình thường vì đây là nơi thi đấu thể thao, nếu chúng tôi triển khai các biện pháp an ninh, chắc chắn người dân sẽ không hài lòng vì cảm thấy bất an. Do đó, chúng tôi chỉ cảnh giác từ xa và triển khai công tác bảo vệ khi có dấu hiệu khả nghi”.

Tính đến nay, sau gần 1 tuần, việc đảm bảo an ninh tại SEA Games rất ổn. Dù Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng đang diễn ra tại Bali trong thời điểm này, nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi thì lực lượng an ninh ở Jakarta vẫn duy trì nguyên quân số tại mỗi địa điểm thi đấu. Khi chúng tôi hỏi một số nhân viên an ninh liệu có khả năng phải tăng cường lực lượng cho Bali hay không, thì hầu hết mọi người đều lịch sự nói tránh: “Các bạn cứ yên tâm, công tác bảo vệ của chúng tôi ở bất cứ đâu đều đảm bảo an ninh cho mọi người, và luôn có đủ lực lượng để giải quyết nếu có sự cố xảy ra”.

Giang Lao