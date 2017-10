HCV khi chưa về đến đích

Cua rơ Đinh Thị Như Quỳnh đã đoạt HCV đầu tiên cho xe đạp VN khi xuất sắc chiến thắng ở cự ly băng đồng 1,5 km nữ.

Mặc dù gặp khó khăn trong việc luyện tập do nội dung xe đạp băng đồng được nước chủ nhà Indonesia đưa vào thi đấu SEA Games vào giờ chót, nhưng Như Quỳnh và các đồng đội vẫn đến Indonesia trong tâm thế tự tin.

Chiếc HCV của Như Quỳnh được xem là độc đáo ở SEA Games kỳ này khi cô không chỉ chiến thắng đối thủ và thời tiết, mà còn vô địch khi chưa hoàn thành hết chiều dài chặng đua. Cuộc đua diễn ra ở vùng núi Gunung Pancak, cách Jakarta gần 100 km trong điều kiện thời tiết mưa to và gió giật mạnh, nhưng Như Quỳnh vẫn cố gắng vượt lên phía trước. Chính vì thời tiết quá xấu nên dù cuộc đua chỉ mới trải qua 2/3 chặng đường, ban tổ chức đã buộc phải tuyên bố dừng cuộc đua. Theo đó, do Quỳnh có ưu thế vượt trội so với các đối thủ khác, nên ban tổ chức đã quyết định trao HCV cho cô gái VN, còn HCB thuộc về VĐV của Malaysia và HCĐ là VĐV chủ nhà Indonesia.

Chiến thắng của cô gái 19 tuổi quê ở Hà Nội đã giúp xe đạp VN tiếp tục thống trị ở nội dung băng đồng tại đấu trường SEA Games, đồng thời kế thừa xuất sắc các đàn chị Thanh Huyền, Thùy Trang và Thanh Đạm. Ông Nguyễn Đức Cường, Trưởng đoàn xe đạp VN, vui mừng cho biết: “Cuộc đua diễn ra trong gió bão và mưa rất lớn, nhưng Như Quỳnh đã nỗ lực để đạt thành tích cho đoàn thể thao VN”.

