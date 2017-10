Không bất ngờ nhưng thán phục Indonesia

(TNO) Tối 11.11.2011, ngọn đuốc SEA Games 26 được lấy từ ngọn lửa không tắt tại làng Mrapen Manggarmas đã được thắp sáng tại sân vận động Siriwijaya, báo hiệu ngày hội thể thao lớn nhất khu vực chính thức bắt đầu.



Một con thuyền đặc trưng Indonesia xuất hiện trên nền xanh của đại dương

Sau những màn nghi thức long trọng, nước chủ nhà Indonesia bắt đầu phô trương thực lực, qua cách tổ chức cũng như "lôi kéo" khán giả cuốn hút vào... nét lịch sử, văn hóa và con người của đất nước Vạn đảo.

Kỳ thực, xem lễ khai mạc SEA Games 26 tại Indonesia lại nao nao nhớ đến... ASIAD 16 tại Quảng Châu cách đây 1 năm. Cũng lấy chủ đạo là với một con thuyền, một dòng sông (Musi - cội nguồn của sự sống, được coi như trái tim thành phố Palembang), những miền đất hứa, đại dương xanh... Mới nhớ, Ban tổ chức SEA Games 26 trước đó đã tuyên bố sẽ có một lễ khai mạc SEA Games thực sự ấn tượng và có thể sánh ngang lễ khai mạc Á vận hội 2010!



Tiết mục cư dân Java đến khai phá đảo Sumatra

Hy vọng là một chuyện và thực hiện được lại là một chuyện khác. Ở đây, Indonesia gần như đã thực hiện được sự kỳ vọng có một lễ khai mạc SEA Games đầy màu sắc, sôi động và mang tính quảng bá.

Có thể nói, Indonesia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó. Từ cách sắp xếp những vật dụng, trang phục ở thời kỳ sơ khai cho đến lúc hình thành một đất nước Indonesia của thời hiện đại. Từ những ngư dân quanh năm bám biển, bỗng chốc hóa thành những cư dân Java với tư tưởng tiến bộ...



Lễ khai mạc SEA Games 26 đã thành công tốt đẹp - Ảnh: Khả Hòa

Dẫu biết, đứng đằng sau tất cả các kế hoạch, chương trình ở buổi lễ khai mạc là một tập đoàn người Mỹ, song để thực hiện tốt những điều nói trên cần phải có sự nỗ lực, những ý tưởng ban đầu và đóng góp cực lớn từ nước chủ nhà Indonesia.

Bài hát Together We will shine - ca khúc chính của SEA Games 26 - đã vang lên, 11 quốc gia tham dự đã xuất hiện với đầy đủ những gương mặt tinh anh... Nước chủ nhà Indonesia đã thành công bước đầu!



Lễ khai mạc SEA Games 26 rực rỡ với nhiều màu sắc



Đoàn Việt Nam tiến ra sân làm lễ diễu hành



Đoàn thể thao Việt Nam tham dự lễ khai mạc với những đội tuyển đang có mặt tại Palembang đại diện



Bữa tiệc ánh sáng và những màn hóa trang vũ đạo rực rỡ của nước chủ nhà Indonesia



Tham dự Đại hội năm nay có đủ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á

Ảnh: Khả Hòa