Lịch thi đấu đoàn TTVN ngày 15.11: Có thể thêm 10 HCV

Trong ngày thi đấu 15.11, đoàn TTVN sẽ ra quân 24 môn, trong đó có 10 môn tranh chấp HCV.

Điền kinh: 5.000 m nam (Nguyễn Văn Lai), 800 m nữ (Trương Thanh Hằng, Đỗ Thị Thảo), 800 m nam (Nguyễn Đình Cương, Dương Văn Thái), 400 m rào nữ (Nguyễn Thị Huyền), chạy 4x100 m nam, nữ.

Bơi lội: Vòng loại và chung kết 400 m tự do nam (Phạm Thanh Nguyên), 800 m tự do (Nguyễn Hữu Việt), 50 m tự do nữ (Trần Tâm Nguyện), 100 m ếch nữ (Lê Thị Việt Trinh), 200 m bướm nam (Võ Thái Nguyên), 100 m ngửa nam (Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi).

Nhảy cầu: 3 m nữ cầu cứng.

Bắn cung: Toàn năng nữ, nam.

Bắn súng: 10 m súng trường nữ (Thẩm Thúy Hồng, Nguyễn Thị Phương).

Billiards: Vòng 1, 2 và bán kết nội dung carom 1 băng (Mã Minh Cẩm).

Thể dục dụng cụ: Chung kết đơn môn nam, nữ.

Cờ vua: Vòng 7, 8 cờ tiêu chuẩn châu Á (Nguyễn Huỳnh Minh Huy), cờ tướng (Lê Quang Liêm, Nguyễn Anh Dũng) và cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ (Đào Thiên Hải - Nguyễn Thị Thanh An).

Xe đạp: 25 km tính giờ nữ, 50 km tính giờ nam.

Petanque: Chung kết đôi nam, đôi nữ.

Silat: Chung kết 4 nội dung quyền, 2 nội dung đối kháng.

Dù lượn: Vòng loại các nội dung.

Taekwondo: Vòng loại và chung kết hạng cân 63 kg nam (Nguyễn Quốc Đạt) và 53 kg nữ (Đoàn Thị Hương Giang).

Bóng bàn: Chung kết đôi nam, đôi nữ. Vòng 1, 2 đơn nam, đơn nữ.

Đấu kiếm: Chung kết kiếm liễu, kiếm chém nam, nữ.

Bóng chuyền: Nữ VN gặp Đông Timor (12 giờ), nam VN gặp Campuchia (18 giờ).

Quyền Anh: Thi đấu vòng loại các hạng cân nam.

Vật: Vòng loại và chung kết các hạng cân vật tự do nữ 55 kg, 59 kg và 2 hạng cân còn lại của vật cổ điển 120 kg, 84 kg nam.

Vovinam: Vòng loại và chung kết 2 hạng cân 55 kg nam và 50 kg nữ.

Rowing: Vòng loại và chung kết 2 nội dung còn lại.

