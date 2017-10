Ngày thi đấu chính thức đầu tiên SEA Games 26: "Săn vàng"

Các môn thi đấu của VN trong ngày 12.11 Bắn súng: Có 3 nội dung tranh chung kết gồm 10m súng trường hơi (Vũ Thành Hưng, Nguyễn Văn Tùng), 25m súng ngắn tiêu chuẩn (Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam), 50m súng trường 3 tư thế nữ (Đàm Thị Nga, Nguyễn Thị Phương). Điền kinh: 9 nội dung tranh chung kết, đáng chú ý là 100m nữ (Vũ Thị Hương, Lê Ngọc Phương), 100m nam (Nguyễn Văn Mùa), 3.000m vượt chướng ngại vật nữ (Nguyễn Thị Phương), 300m vượt chướng ngại vật nam (Nguyễn Văn Lý), 10.000m nữ (Phạm Thị Hiền, Phạm Thị Bình), nhảy xa nam (Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mùa), đi bộ 20km nam (Nguyễn Thành Ngưng)... Bơi lội: 6 nội dung tranh chung kết, đáng chú ý có 400m hỗn hợp nam (Võ Thái Nguyên, Trần Duy Khôi), 200m tự do nữ (Trần Tâm Nguyện), 200m ếch nam (Nguyễn Hữu Việt), 100m bướm nữ (Nguyễn Thị Kim Tuyến, Lê Thị Mỹ Thảo), 50m bướm nam (Hoàng Quý Phước, Nguyễn Văn Đạt). Taekwondo: 2 nội dung tranh chung kết đối kháng hạng cân 62kg nữ (Nguyễn Thanh Thảo) và 74kg nam (Dương Thanh Tâm). Karatedo: 6 nội dung tranh chung kết gồm 4 nội dung quyền đồng đội nam, đồng đội nữ, cá nhân nam (Phạm Thái Huy), cá nhân nữ (Đỗ Thị Thu Hà) và 2 nội dung đối kháng 68kg nữ (Thạch Thị Trang) và 84kg nam (Bùi Như Mỹ). Thể dục dụng cụ: Chung kết đồng đội nam (Phạm Phước Hưng, Nguyễn Hà Thanh, Trương Minh Sang, Hoàng Cường, Đặng Nam, Phạm Tuấn Đạt). Canoeing: Chung kết 3 nội dung 500m K1, K2, K4. Trượt patin: Chung kết 300m nam, 5.000m nam (Nguyễn Văn An, Trần Thanh Bình, Trần Mạnh Tú, Nguyễn Đức Mạnh, Võ Trọng Dũng). Bóng đá nam: VN - Brunei (16 giờ). Cờ vua: Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ (Đào Thiên Hải, Nguyễn Thị Thanh An), cờ tiêu chuẩn châu Á nam (Nguyễn Huỳnh Minh Huy), cờ tướng (đánh nhanh) vòng 1, 2 (Lê Quang Liêm, Nguyễn Anh Dũng). Xe đạp: Đổ đèo vòng loại nam, nữ (Quách Văn Nông, Lê Thị Kim Hoa). Cầu lông: Đồng đội nam nữ (vòng 1). Billiards: Pool 8 bóng (Nguyễn Phương Thảo, Lê Quang Trung), billiards Anh nam (Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hoài Nam). Petanque: Đơn nam, nữ vòng loại (Danh Sà Phanl, Thái Thị Hằng). Silat: Vòng 1 đối kháng nam nữ. Dù lượn: Vòng 1 (Bùi Thái Giang, Đặng Quốc Tuấn, Lương Hoàng Hà, Cấn Mạnh Hùng, Lưu Minh Hoàng Sơn). Cầu mây: Tuyển nam đá với Lào và Philippines lúc 10 giờ.