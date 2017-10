Quyền anh lần đầu tiên có HCV SEA Games

Đúng 20 năm kể từ khi hội nhập trở lại đấu trường quốc tế, quyền anh VN mới có tấm HCV SEA Games đầu tiên nhờ công của Lương Văn Toản ở hạng cân 81 kg nam tối 21.11.

Trước trận chung kết của Lương Văn Toản, 2 đồng đội của anh là Huỳnh Ngọc Tân và Trần Quốc Việt đều thất bại. Một phần do tâm lý nôn nóng, phần khác do sự can thiệp của trọng tài (TT) khiến võ sĩ VN bị ức chế. Trước đó, cả 3 cô gái tranh chung kết cũng bị xử ép đến mức bật khóc không hiểu vì sao mình thua.

Chính vì vậy, dù rất kỳ vọng vào Lương Văn Toản, nhưng Phó đoàn Thể thao VN Trần Đức Phấn và lãnh đội Vũ Đức Thịnh vẫn rất hồi hộp. Tuy nhiên Toản đã vào trận với tâm lý thoải mái nên ra đòn rất chính xác, trong khi đối thủ Myanmar lại chủ động phòng ngự và sau khi dính đòn của Toản thì lại lúng túng và phơi bày nhiều sơ hở. Hiệp đầu, Toản thắng cách biệt 9/5.

Tuy nhiên vào hiệp 2, nỗi lo của đoàn VN đã lại xuất hiện khi TT có phần ưu ái cho VĐV Myanmar. Hết hiệp 2, cách biệt được thu ngắn còn 11/8. Hiệp 3 thực sự kịch tính, Toản vẫn đánh rất tốt, thế mà TT vẫn cho võ sĩ Myanmar lên điểm ào ào. Dẫu vậy, TT vẫn buộc phải cho Toản thắng sát nút 14/13. Cả đoàn VN nhảy lên vui sướng, còn Toản thì không cầm được nước mắt hạnh phúc.

Lương Văn Toản nói: “Đây là chiếc HCV đánh đấu nỗ lực rất lớn của tôi và sự hỗ trợ của các thầy trong ban huấn luyện, của đồng đội. Càng vinh dự hơn khi tôi trở thành VĐV đầu tiên giành HCV cho quyền anh VN tại SEA Games”.

Như vậy quyền anh VN đã thực hiện thành công giấc mơ vàng và vượt chỉ tiêu với 1 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ, mở ra triển vọng lớn trong tương lai.

Q.Tuyến