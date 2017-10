SEA Games 26 ngày 14.11: VN đoạt thêm 9 HCV

Võ sĩ vật VN bị sức ép tâm lý Dù đoạt 1 HCV nhưng chỉ tiêu 7 HCV của đội tuyển 2 môn vật cổ điển và vật tự do (VN tham dự 13/17 hạng cân) đã gặp thử thách ngay từ ngày thi đấu đầu tiên (hôm nay 14.11). Theo nhà báo Quang Tuyến, dưới sức ép dữ dội và hò hét liên tục của hàng trăm khán giả Indonesia, các võ sĩ VN bị ảnh hưởng tâm lý, thi đấu không mạnh mẽ. Tạ Ngọc Tân bình thường thi đấu rất quả cảm với những pha ra đòn ngay từ đầu luôn khiến đối thủ khó chống đỡ, nhưng trong trận chung kết Tân bị phân tâm, phòng thủ là chính nên để thua võ sĩ Anilasyah. Tương tự, Trần Văn Tưởng (hạng 66kg) lại để thua đáng tiếc dù đã dẫn trước đối thủ Rustang của Indonesia điểm số ở cả 2 hiệp. Nhưng do không chịu nổi sức ép cuồng nhiệt trên sân nên hay lo ra, cứ nhìn ra bên ngoài để chờ chỉ đạo của HLV nên cuối cùng bị thua ngược. Còn Đồng Văn Biên (hạng 55kg) lại để thua Margalo Angana chủ yếu do trạng thái thi đấu không thật tốt, không có chiến thuật hóa giải lối đánh đầy kinh nghiệm của đối phương. Rạng ngời hạnh phúc sau chiến thắng, Khổng Văn Khoa cho biết: “Tôi cũng chịu sức ép rất lớn sau khi đồng đội không thành công nhưng tôi đã vượt qua bằng sự nỗ lực và cả sự may mắn. Dù vật VN ngày đầu không thành công nhưng tôi nghĩ cơ hội vẫn còn rất lớn và chúng ta vẫn còn đến 9 nội dung cả vật tự do và cổ điển vào ngày mai để có thể giành 5 HCV nữa”.