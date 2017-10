Từ đồng thế giới đến vàng SEA Games

Chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi đoạt HCĐ giải vô địch thế giới nội dung nhảy chống tại Nhật Bản, chiều qua cô gái vàng của thể dục dụng cụ VN Phan Thị Hà Thanh đã lại mang về chiếc HCV nội dung toàn năng tại Palembang.

Thể dục dụng cụ (TDDC) nữ VN có thể sẽ tự hào rất lâu vì thế hệ của Đỗ Thị Ngân Thương và Phan Thị Hà Thanh đã quá xuất sắc qua các kỳ SEA Games liên tiếp. Bắt đầu từ SEA Games 2003 tại VN, những cô gái vàng này đã mang về HCV đồng đội và xà lệch. Đỉnh điểm là năm 2005 tại Philippines khi Ngân Thương giành 2 HCV toàn năng và xà lệch, rồi sau đó là HCV cầu thăng bằng năm 2007, còn Hà Thanh đoạt HCV nhảy chống. Sau SEA Games 2009 mà TDDC không được đưa vào thi đấu, thì giờ đây ở Palembang, cả 2 cô gái vàng này lại mang về ngôi nhất nhì toàn năng nữ cho TDDC của VN.

Chiếc HCB của Ngân Thương là một nỗ lực rất đáng khen sau khi cô gái 22 tuổi vừa trải qua cú sốc doping Olympic 2008 và việc tập luyện ngắt quãng một thời gian do đi học. Trong khi đó, chiến thắng của Phan Thị Hà Thanh là thành quả xứng đáng của quá trình chuẩn bị và đầu tư nghiêm túc. Từ chỗ chỉ được đánh giá là nhân vật số 2 của TDDC VN (sau Ngân Thương), nay Hà Thanh đã vươn lên mạnh mẽ bằng sự khổ luyện và chịu khó học hỏi. Trong 4 nội dung thi đấu, Hà Thanh vượt trội hơn các đối thủ ở nội dung nhảy chống so với 3 nội dung thể dục tự do, cầu thăng bằng và xà lệch. Với 53,217 điểm, Hà Thanh đã giành chiếc HCV tự hào cho VN.

Bên cạnh thành tích của Hà Thanh và Ngân Thương, 2 chàng trai Phạm Phước Hưng và Hoàng Cường cũng xuất sắc giành HCB và HCĐ với điểm số lần lượt là 85,5 và 84,5, xếp sau VĐV Thái Lan ở nội dung toàn năng.

Quang Tuyến