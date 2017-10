U.23 VN - U.23 Indonesia (0-2): Thua toàn diện

Bên lề

Ban tổ chức SEA Games đã tăng cường gần 2.000 cảnh sát, nhân viên an ninh và lực lượng quân đội để bảo vệ an toàn cho 2 trận bán kết môn bóng đá. Nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai như kiểm tra túi xách, rà soát chất cháy nổ của mọi người vào sân, kể cả cánh báo chí.

Sống lại ký ức World Cup 2010 qua tiếng những chiếc kèn hơi nhỏ được bày bán khắp các góc sân Gelora Bung Karno. Tuy nhỏ, nhưng chiếc kèn hơi này “có võ” ngang với đàn anh vuvuzela có xuất xứ từ Nam Phi, khi gây ra tiếng ồn đinh tai nhức óc chẳng kém cạnh gì.

Bịt tai mà đá. Nhiều phóng viên Thái Lan theo dõi lượt trận bán kết hôm qua nói vui: “Đội U.23 VN lẫn CĐV VN trên sân Gelora Bung Karno cần phải bịt tai lại mà đá, mà cổ vũ…”.

G.Lao