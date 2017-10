VN đã có 6 huy chương vàng

(TNO) Trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển VN ở một giải đấu quốc tế, Thạch Thị Trang đã xuất sắc đánh bại tuyệt đối vận động viên (VĐV) chủ nhà Indonesia Nasation để đoạt huy chương vàng (HCV) đối kháng hạng 68kg nữ.

Tin vui lại được nhà báo Quang Tuyến báo về về từ Indonesia: Sau 10 năm kể từ khi bắt đầu tham gia tranh tài tại SEA Games, lần đầu tiên, đồng đội nam thể dục dụng cụ VN với các VĐV Trương Minh Sang, Nguyễn Hà Thanh, Hoàng Cường, Phạm Phước Hưng, Đặng Nam và Nguyễn Tuấn Đạt đã xuất sắc giành HCV vào 18 giờ tối nay sau khi thắng ngược Thái Lan vào phút chót.

Trong 3 nội dung thi buổi sáng gồm thể dục tự do, vòng treo và ngựa tay quay, đội VN thua Thái Lan 1 điểm, nhưng trong 3 môn buổi chiều là nhảy chống, xà kép và xà đơn, đội VN đã xuất sắc thắng ngược lại đối thủ một cách ngoạn mục để lần dầu tiên lên ngôi vô địch.

Cần biết thêm, đây là thành tích quá tuyệt vời vì vào buổi sáng cả đội trước khi lên đường ra thi đấu đã bị rối loạn tiêu hóa, nhưng toàn đội đã khắc phục để thi đấu.



Niềm vui chiến thắng của thể dục dụng cụ - Ảnh: Quang Tuyến

Trao thưởng nóng - Ảnh: Quang Tuyến

Dương Thanh Tâm đoạt HCV thứ 2 cho teakwondo

15 giờ 30 chiều nay, teakwondo VN đoạt thêm 1 HCB nội dung đối kháng nữ hạng cân dưới 62kg của Nguyễn Thanh Thảo. Thảo thất thủ 3-8 trước võ sĩ người Philippines, Camile Manalo.



Hy vọng vàng của teakwondo đang đặt hết vào Dương Thanh Tâm (dưới 74kg nam) khi anh đọ sức cùng Peerathep Sila-on của Thái Lan.



Đáng chú ý là ở trận bán kết gặp VĐV chủ nhà Indonesia, Tâm dẫn trước 1-0 cho đến khi sắp hết giờ. Tuy nhiên, cú ra đòn yếu ớt ở phút chót của đối phương được các trọng tài cho 3 điểm, khiến Tâm bị xử thua.



Không đồng ý với kết quả trên, BHL teakwondo VN đã khiếu nại. Sau khi hội ý, tổ trọng tài đã hủy bỏ đòn đánh của VĐV Indonesia, giữ nguyên kết quả thắng 1-0 cho Tâm.

Ở trận chung kết, Tâm thắng 3-1 trước Peerathep Sila-on của Thái Lan.

Trả lời Thanh Niên Online, Thanh Tâm tỏ ra rất hạnh phúc với chiếc HCV SEA Games đầu tiên của mình. Giống như đồng đội Thạch Thị Trang, Tâm sinh năm 1990 từng là nhà vô địch thế giới hạng cân dưới 74kg nhưng mới lần đầu tiên tham dự SEA Games. Tâm cho biết: "Sự phản ứng kịp thời của BHL ở trận bán kết đã giúp tôi có đầy hưng phấn bước vào trận chung kết. Tôi đã đấu hết mình mà không vướng bận điều gì. Chiếc HCV này xin dành tặng cho người hâm mộ ở quê nhà".

Cô gái vàng của karatedo



Vũ Thị Nguyệt Ánh, lần thứ 5 liên tiếp lên ngôi vô địch SEA Games - Ảnh: Quang Huy

Một kết thúc đẹp của karatedo trong ngày đã diễn ra khi đoàn VN có HCV thứ hai. Lần này, người giành được chiếc HCV là võ sĩ Vũ Thị Nguyệt Ánh với chiến thắng tuyệt đối 7-0 trước VĐV Thái Lan Paweena.

Thành tích này giúp cô gái Đà Nẵng này trở thành nhà vô địch SEA Games lần thứ 5 liên tiếp ở hạng cân dưới 50kg nữ.

Đây cũng là một cái kết có hậu cho Nguyệt Ánh khi cô phải cắn răng với chấn thương kéo dài để tham dự SEA Games 26. Ngoài ra, đây cũng là SEA Games cuối cùng mà Nguyệt Ánh tham dự.

* Theo tường thuật của PV Quang Huy, Thạch Thị Trang bước vào trận chung kết với Nasation với nhiều áp lực, bởi hai đồng đội của cô trước đó là Đỗ Thị Thu Hà và Phạm Thái Huy đều thất bại ở chung kết trước các VĐV chủ nhà Indonesia ở nội dung quyền cá nhân nam-nữ.

Sức ép phải giúp karatedo VN có HCV đầu tiên đè nặng lên đôi vai của cô gái mới 20 tuổi (Trang sinh ngày 1.1.1991).

Thế nhưng, lúc nhập trận, Trang rất mạnh mẽ, bất chấp sự cổ vũ của các cổ động viên chủ nhà, cô gái quê Trà Vinh lấn lướt hoàn toàn trước đối thủ. Ngay giây đầu tiên cú đá thẳng vào mặt đối thủ một cách dứt khoát đã đem về cho Trang 3 điểm.

Tôi cũng không ngờ mình có thể đoạt HCV ngay lần đầu tham dự SEA Games. Thành tích lần này là động lực giúp tôi tiếp tục nghiệp võ mà mình đã chọn

Tôi cũng không ngờ mình có thể đoạt HCV ngay lần đầu tham dự SEA Games. Thành tích lần này là động lực giúp tôi tiếp tục nghiệp võ mà mình đã chọn Võ sĩ Thạch Thị Trang

Sau đó cô gái vàng VN tiếp tục tung những đòn tay chuẩn xác để ghi thêm 5 điểm và giành chiến thắng tuyệt đối với tỷ số 8-0 khi trận đấu còn đến 1 phút 10 giây.

Thi đấu mạnh mẽ, bản lĩnh, kỹ thuật tốt, nhưng ít ai ngờ rằng đây là lần đầu tiên Thạch Thị Trang khoác áo đội tuyển VN tham dự giải đấu quốc tế.

Đoạt chức vô địch Đại hội Thể dụ thể thao toàn quốc 2010, Trang được gọi vào đội tuyển quốc gia để tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Công. Khi biết mình có tên chính thức dự SEA Games, Trang đã reo hò hạnh phúc, đến khi đoạt chiếc HCV SEA Games đầu tiên trong nghiệp võ của mình, niềm hạnh phúc càng nhân lên gấp bội với cô gái quê chân chất Trà Vinh.

* Cuối ngày, Quang Duy (hạng 84kg nam) giành thêm 1 HCĐ cho karatedo.

* Đoàn VN vừa giành thêm 1 HCĐ nội dung đồng đội nữ quyền karatedo với bộ ba: Thu Hà, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thanh Hằng



Niềm vui vàng đã đến với karatedo VN - Ảnh: Bạch Dương

Điền kinh: Không có vàng

Hôm nay là một ngày không may của điền kinh. Đoàn VN chỉ có thể đoạt thêm 1 HCB của Nguyễn Thị Phương ở cự ly 3000m nữ vượt chướng ngại vật.



Vũ Thị Hương đã không bảo vệ được ngôi vô địch tại Sea Games - Ảnh: Khả Hòa

Điền kinh vẫn chưa có vàng khi niềm hy vọng chính là Vũ Thị Hương cùng đồng đội Lê Ngọc Phượng đã thi đấu không thành công ở cự ly 100m nữ. Xuất phát chậm và cú nước rút thần tốc đã không thể tái hiện, Vũ Thị Hương chỉ về hạng 3 giành HCĐ với thành tích 11"73, kém VĐV HCV người Thái Lan (11"69). Trả lời Thanh Niên Online, ngay sau đợt chạy, Hương cho biết "rất thất vọng với thành tích này. Sau 2 tháng tập luyện, chấn thương của tôi đã hồi phục hoàn toàn, tuy nhiên hôm nay nay không hiểu sao tôi lại chạy như vậy".

Thật đáng tiếc cho điền kinh VN khi lẽ ra VĐV Nguyễn Thị Phương đã giành HCV khi ở những bước chạy cuối cùng, Phương đã bứt lên mạnh mẽ để dẫn đầu. Do bứt tốc qua nhanh nên khi cách đích 2m thì Phương bị té ngã. Khi cô gượng dậy để tiến về đích thì cũng là lúc VĐV Indonesia vượt qua.

Cầu lông: Đồng đội nam nữ đều bị loại sớm

Ở đồng đội nam, mặc dù tay vợt số 1 VN Nguyễn Tiến Minh khởi đầu rất tốt với chiến thắng ở nội dung đơn nam trước đối thủ Liew Daren của Malaysia 2-0 (22-20, 21-14), nhưng ở các nội dung còn lại, các đồng đội của Tiến Minh đều để thua trước đối thủ của mình, khiến đội VN chung cuộc thua Malaysia 1-3.

Trong khi đó, nội dung đồng đội nữ thì sớm thua chóng vánh trước đội chủ nhà Indonesia quá mạnh tỷ số 0-3.

Môn bắn súng gây thất vọng

Trong ngày đầu tiên, karatedo và teakwondo đã có HCV, thì ở môn bắn súng, theo PV Quang Tuyến, mặc dù rất kỳ vọng sẽ có HCV nhưng các xạ thủ đã không thật sự thành công.

Xạ thủ Phạm Ngọc Thanh khởi đầu vòng loại về nhì nội dung 10m súng trường hơi với 586 điểm chỉ sau người về đầu Zhang Jin của Singapore 2 điểm.



Phạm Ngọc Thanh về nhì nội dung 10m súng trường hơi ở vòng loại - Ảnh: Khả Hòa

Thế nhưng, ở đợt bắn chung kết, Thanh lại gây thất vọng khi không thể thắng được chính mình. Trong cả 10 loạt bắn chung kết, Thanh bị nhiều điểm 8, điểm 9 trong khi các đối thủ luôn ổn định ở điểm 10. Chung cuộc Thanh xếp hạng 7 với 680,7 điểm.

Đồng đội của Thanh là Nguyễn Duy Hoàng về hạng 6 chung cuộc với 681,7 điểm. Người giành HCV là Zhang Jin với 685,9 điểm.



Nguyễn Duy Hoàng thi đấu 10m súng trường hơi nam - Ảnh: Khả Hòa

Chỉ có Bùi Quang Nam giành HCĐ nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn với 559 điểm, thua người về đầu Yulianto Anang của Indonesia (569 điểm).

Trong khi đó, niềm hy vọng lớn là Hà Minh Thành lại thi đấu không thành công khi chỉ về thứ 5 với 556 điểm.

Ở nội dung súng trường 3 tư thế, các nữ xạ thủ VN không thể gây bất ngờ khi Đàm Thị Nga và Nguyễn Thị Phượng không tạo được thành tích. Phựơng chỉ đạt 562 điểm còn Phương 539 điểm xếp thứ 8 và 9.

Môn bơi lội có HCĐ

* Cô gái 17 tuổi Nguyễn Thị Kim Tuyến đã giành chiếc HCĐ cho môn bơi lội ở nội dung 100m bướm. Kim Tuyến đã khởi đầu khá tốt ở 50m đầu tiên khi xếp hạng nhì. Tuy nhiên, ở 50m cuối cùng, Tuyến đã bị VĐV đoạt HCB Malaysia vượt qua với sít sao.

* Theo nhà báo Quang Tuyến, ở nội dung 400m hỗn hợp nam, hai kình ngư của VN đều về thứ 3 trong đợt đấu loại. Cụ thể Võ Thái Nguyên với thành tích 4’42”26 và Trần Duy Khôi với 4’38”74 đều giành quyền vào chung kết.

Ở nội dung 200m tự do nữ, Trần Tâm Nguyện về cuối trong 9 VĐV dự tranh với 2’08”38 và sớm bị loại.

Ở nội dung 100m bướm nữ, Nguyễn Thị Kim Tuyến về thứ tư với 1’04”93.



Nguyễn Thị Kim Tuyến - Ảnh: Khả Hòa



Hoàng Huy Phước - Ảnh: Khả Hòa

Trong khi đó, Hoàng Quý Phước cho thấy anh đang nổi lên như niềm hy vọng mới của VN khi về nhì đợt 1 nội dung 50m bướm với 25“05. Gây thất vọng nhưng cũng dễ hiểu nhất chính là nội dung 200m ếch nam, tay bơi số 1 VN Nguyễn Hữu Việt giống như bỏ cuộc khi thi đấu khá uể oải, về chót với thành tích thua khá xa so với những người xếp trên. Việt chỉ đạt thông số 2’52’'73, thua đến 33” so với người về đầu là tay bơi Malaysia Yap See Thu.

HLV Đinh Việt Hùng giải thích: “Việt cần tập trung cho 2 nội dung 50 và 100m ếch nên chấp nhận thi đấu giống như làm quen với đường bơi chứ không đặt mục tiêu cho nội dung 200m ếch”.

Tối nay, lúc 18 giờ sẽ diễn ra các nội dung chung kết, trong đó hy vọng nhất vẫn đặt vào 50m bướm của Quý Phước

* Một thần đồng khác của bơi lội VN là Hoàng Quý Phước cũng đã giành HCĐ nội dung 50m bướm nam với thành tích 24"66. Ở nội dung này, VĐV Singapore đoạt HCV với thành tích 24"06.

Bảng thành tích của đoàn Thể thao VN HCV (6): Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú (Teakwondo quyền đôi nam nữ); Nguyễn Thị Mai và Kiều Thị Hảo (Canoeing, cự ly 500m kajak đôi nữ); Thạch Thị Trang (karatedo, kumite hạng 68kg nữ); Thạch Thị Trang (karatedo); Dương Thanh Tâm (teakwondo, 74kg nam); Trương Minh Sang - Nguyễn Hà Thanh - Hoàng Cường - Phạm Phước Hưng - Đặng Nam - Nguyễn Tuấn Đạt (Đồng đội nam TDDC); Vũ Thị Nguyệt Ánh (karatedo, 50kg nữ). Đôi nam nữ VĐV Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú đoạt HCV đầu tiên cho đoàn VN tại SEA Games 26 HCB (5): Nguyễn Đình Toàn (Teakwondo quyền đơn nam); Vân Tuyết - Lê Kim - Thu Ngân (teakwondo quyền đồng đội nữ); Thái Huy (karatedo - kata nam); Thu Hà (karatedo - kata nữ); Phạm Thị Bình (10.000m nữ) HCĐ (5): Nguyễn Văn Long; Nguyễn Thị Duyên (canoeing); Bùi Quang Nam (bắn súng 25m tiêu chuẩn); Phạm Thị Hiên (10.000m nữ); Vũ Thị Hương (100m nữ).

Các môn thi đấu của VN trong ngày 12.11 Bắn súng: Có 3 nội dung tranh chung kết gồm 10m súng trường hơi (Vũ Thành Hưng, Nguyễn Văn Tùng), 25m súng ngắn tiêu chuẩn (Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam), 50m súng trường 3 tư thế nữ (Đàm Thị Nga, Nguyễn Thị Phương). Điền kinh: 9 nội dung tranh chung kết, đáng chú ý là 100m nữ (Vũ Thị Hương, Lê Ngọc Phương), 100m nam (Nguyễn Văn Mùa), 3.000m vượt chướng ngại vật nữ (Nguyễn Thị Phương), 300m vượt chướng ngại vật nam (Nguyễn Văn Lý), 10.000m nữ (Phạm Thị Hiền, Phạm Thị Bình), nhảy xa nam (Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mùa), đi bộ 20km nam (Nguyễn Thành Ngưng)... Bơi lội: 6 nội dung tranh chung kết, đáng chú ý có 400m hỗn hợp nam (Võ Thái Nguyên, Trần Duy Khôi), 200m tự do nữ (Trần Tâm Nguyện), 200m ếch nam (Nguyễn Hữu Việt), 100m bướm nữ (Nguyễn Thị Kim Tuyến, Lê Thị Mỹ Thảo), 50m bướm nam (Hoàng Quý Phước, Nguyễn Văn Đạt). Taekwondo: 2 nội dung tranh chung kết đối kháng hạng cân 62kg nữ (Nguyễn Thanh Thảo) và 74kg nam (Dương Thanh Tâm). Karatedo: 6 nội dung tranh chung kết gồm 4 nội dung quyền đồng đội nam, đồng đội nữ, cá nhân nam (Phạm Thái Huy), cá nhân nữ (Đỗ Thị Thu Hà) và 2 nội dung đối kháng 68kg nữ (Thạch Thị Trang) và 84kg nam (Bùi Như Mỹ). Thể dục dụng cụ: Chung kết đồng đội nam (Phạm Phước Hưng, Nguyễn Hà Thanh, Trương Minh Sang, Hoàng Cường, Đặng Nam, Phạm Tuấn Đạt). Canoeing: Chung kết 3 nội dung 500m K1, K2, K4. Trượt patin: Chung kết 300m nam, 5.000m nam (Nguyễn Văn An, Trần Thanh Bình, Trần Mạnh Tú, Nguyễn Đức Mạnh, Võ Trọng Dũng). Bóng đá nam: VN - Brunei (16 giờ). Cờ vua: Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ (Đào Thiên Hải, Nguyễn Thị Thanh An), cờ tiêu chuẩn châu Á nam (Nguyễn Huỳnh Minh Huy), cờ tướng (đánh nhanh) vòng 1, 2 (Lê Quang Liêm, Nguyễn Anh Dũng). Xe đạp: Đổ đèo vòng loại nam, nữ (Quách Văn Nông, Lê Thị Kim Hoa). Cầu lông: Đồng đội nam nữ (vòng 1). Billiards: Pool 8 bóng (Nguyễn Phương Thảo, Lê Quang Trung), billiards Anh nam (Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hoài Nam). Petanque: Đơn nam, nữ vòng loại (Danh Sà Phanl, Thái Thị Hằng). Silat: Vòng 1 đối kháng nam nữ. Dù lượn: Vòng 1 (Bùi Thái Giang, Đặng Quốc Tuấn, Lương Hoàng Hà, Cấn Mạnh Hùng, Lưu Minh Hoàng Sơn). Cầu mây: Tuyển nam đá với Lào và Philippines lúc 10 giờ.

