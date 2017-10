VN đã giành được 17 HCV

Các môn thi đấu của VN trong ngày 13.11 Điền kinh: Đi bộ 20km nữ, chung kết 10.000m nam (Nguyễn Văn Lai), ném lao nữ (Bùi Thị Xuân), nhảy cao nữ (Dương Thị Việt Anh), nhảy xa nam (Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mùa), chạy 110m rào nam (Nguyễn Ngọc Quang), nữ (Bạch Phương Thảo), 400m nữ (Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy) và 1.500m nam (Nguyễn Đình Cương, Dương Văn Thái) nữ (Trương Thanh Hằng, Đỗ Thị Thảo). Bơi lội: vòng loại và chung kết 200m tự do nam, 50m ếch nam (Nguyễn Hữu Việt), 100m bướm nam, 400m hỗn hợp nữ, 200m ếch nữ và 4x200m tự do nữ. Nhảy cầu: nhảy 3m nữ và 10m nam có ván giậm. Cầu mây: Bán kết đội tuyển nữ VN gặp Indonesia (15 giờ) Bắn cung: thi đấu nam, nữ 30m, 50m, 60m, 70m và 90m (Đào Trọng Kiên, Nguyễn Tiến Cường, Hoàng Ngọc Nhất, Đỗ Thị Hương, Dương Thị Kim Liên, Lộc Thị Đào, Nguyễn Hồng ánh, Nguyễn Phương Linh...). Bắn súng: 10m súng ngắn hơi nữ (Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Hoàng Ngọc), 25m súng tiêu chuẩn nam (Kiều Thanh Tú, Hà Minh Thành). Cầu lông: tứ kết, bán kết đồng đội nam nữ. Billard: tứ kết, bán kết, chung kết billiard Anh, tứ kết, bán kết pool 8 bi, vòng loại 8 bóng nữ (Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Ngọc Lệ). Cờ vua: vòng 4 cờ tiêu chuẩn châu Á (Nguyễn Huỳnh Minh Huy), cờ tưởng (Lê Quang Liêm, Nguyễn Anh Dũng) và cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ (Đào Thiên Hải - Nguyễn Thị Thanh An). Xe đạp: Đổ đèo chung kết nam, nữ. Thể dục dụng cụ: Chung kết đồng đội nữ (Đỗ Thị Ngân Thương, Phan Thi Hà Thanh, Đỗ Thị Thu Huyền, Trần Thị Thu Hà). Karatedo: Vòng loại và chung kết các hạng cân đối kháng 55kg nam (Nguyễn Quang Phúc), 60kg nam (Nguyễn Hoàng Hiệp), 67kg nam (Nguyễn Văn Sự), 75kg nam (Nguyễn Minh Phụng) và 50kg nữ (Vũ Thị Nguyệt Ánh), 55kg nữ (Lê Bích Phương), 68kg nữ (Bùi Thị Triệu). Pentanque: Chung kết đơn nam, đơn nữ. Pencak Silat: Vòng loại các hạng cân đối kháng và thi quyền. Dù lượn: Vòng loại các nội dung. Trượt Pate: Chung kết các nội dung 1.500m và 3.000m. Taekwondo: Chung kết hạng cân 57kg nữ (Nguyễn Thị Hoài Thu), 67kg nữ (Chu Hoàng Diệu Linh) và 80kg nam (Võ Hoàng Giao). Quần vợt: vòng 1 đồng đội nam nữ. Bóng bàn: Vòng 1, 2, bán kết đôi nam nữ. Leo tường: Vòng loại các nội dung tốc độ. Đấu kiếm: chung kết kiếm liễu, kiếm chém nam nữ. Bóng chuyền: nam VN gặp Malaysia, nữ VN gặp Thái Lan. Canoeing: chung kết 200m K2, C2 nam (Đỗ Mạnh Hùng, Phạm Thành Vương, Phạm Hồng Cảnh) và 200m K2, K4 nữ (Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Lệ, Kiều Thị Hảo). Cầu mây: nữ VN tranh bán kết với Indonesia.