VN đoạt được 96 HCV

Bảng thành tích của đoàn Thể thao VN Ngày thi đấu thứ mười (21.11) HCV (5): Trần Thu Hà - Vũ Bá Đông - Nguyễn Tiến Phương (Aerobic, nội dung nam - nữ), Nguyễn Thị Mai Hưng (cờ tiêu chuẩn nữ), Nguyễn Thị Bích (wushu đối kháng nữ), Lý Thị Tân (wushu), Phan Văn Hậu (wushu) Ngày thi đấu thứ chín (20.11) HCV (7): Đỗ Hồng Ngọc (kempo, hạng cân 45kg nữ), Nguyễn Thùy Dương (kempo, hạng cân 48kg nữ), Phạm Lê Thảo Nguyên (cờ vua, nội dung cờ nhanh nữ), Đặng Hào (judo, nội dung đối kháng hạng cân 100kg), Lê Quang Liêm (cờ vua, nội dung cờ nhanh nam), Nguyễn Bá Tân (kempo, hạng cân 50kg nam), Đài Trang - Thanh Vy - Huyền Trang - Nguyễn Thị Quỳnh (lặn, nội dung 4x100m nữ chân vịt). Ngày thi đấu thứ tám (19.11) HCV (9): Nguyễn Quốc Nguyện (billard), Nguyễn Mai Phương (wushu), Châu Bá Anh Tư (bơi 10.000m), Bùi Thị Hòa (judo 63kg), Tô Hải Long (judo 81kg), Nguyễn Thị Duyên (lặn), Dương Thị Huyền Trang (lặn), Nguyễn Trung Kiên (lặn), Châu Nguyên Quốc (kempo, hạng 70kg). Ngày thi đấu thứ bảy (18.11) HCV (3): Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), Nguyễn Thị Nguyệt - Lý Kiều Diễm - Nguyễn Thị Tươi (nội dung kiếm liễu đồng đội nữ), Hồ Ngân Giang (judo, hạng 60kg nam). HCB (3): Quốc Khánh (Wushu, nam quyền), Vũ Thanh An, Nguyễn Văn Quỳnh, Tô Văn Hợp (kiếm chém đồng đội nam), Văn Ngọc Tú (judo, hạng dưới 48kg nữ). Ngày thi đấu thứ sáu (17.11) HCV (12): Võ Duy Phương (pencak silat, hạng cân từ 50 - 55kg), Châu Bá Anh Tư (bơi 500m), Đình Huy - Thanh Bình (rowing, đôi nam), Trần Văn Toàn (pencak silat, dưới 60kg), Nguyễn Hương Xuân (pencak silat, dưới 55kg nữ), Nguyễn Thị Yến (pencak silat), Đồng đội kiếm cạnh nữ, Cấn Tất Dự (vật), Bùi Tuấn Anh (vật), Hà Văn Hiếu (vật), Lê Đăng Minh (pencak silat), Trần Thị Luyến (pencak silat). HCB (): Lê Thị An - Nguyễn Thị Hồng - Bùi Thị Nhất - Hoàng Thị Phương (rowing 4 người), Phạm Thị Huệ (rowing đơn nữ), Thế Phong - Thanh Bình - Đình Huy - Văn Sơn - Văn Nguyện - Đăng Dũng - Đức Toàn - Đình Quyền - Văn Linh (rowing 8 người) Ngày thi đấu thứ năm (16.11) HCV (12): Quang Liêm (cờ vua), Thiên Hải - Thanh An (cờ vua), Trần Thị Sâm - Phạm Thị Thảo (nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng môn Rowing), Trần Thị Sâm, Phạm Thị Hài, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo (đồng đội nữ Rowing cự ly 2.000m), Ngô Hữu Vượng (súng trường mục tiêu di động), Hoàng Xuân Vinh (súng ngắn ổ quay), Nguyễn Duy Hoàng (súng trường ba tư thế), Nguyễn Huy Hà (vật tự do hạng 55kg nam), Nguyễn Thế Anh (vật tự do hạng 60kg nam), Lâm Đông Vượng - Trần Thế Thường (vovinam, nội dung Song Luyện mã tấu), Mã Minh Cẩm (bida, nội dung carom 1 băng), Hoàng Quý Phước (bơi 100m tự do). HCB (5): Đỗ Đức Hùng (súng trường mục tiêu di động), Rowing đồng đội nam cự ly 2.000m (Vũ Đình Quyền - Nguyễn Thế Phong - Nguyễn Văn Sơn - Trần Đăng Dũng), Đấu kiếm đồng đội nữ, Phạm Thị Phương (vovinam), Nguyễn Thị Ánh Viên ( bơi 100m ngửa nữ) Ngày thi đấu thứ tư (15.11) HCV (18): Trần Quốc Cường (bắn súng 50m súng ngắn nam), Nguyễn Thị Tươi (đấu kiếm), Hà Thị Nguyên (taekwondo, dưới 73kg nữ), Trần Thị Diệu Ninh (vật tự do, 55kg nữ) Trần Văn Dực (vật cổ điển 120kg nam), Phan Thị Hà Thanh (TDDC, nhảy trống); Hoàng Cường (TDDC, biểu diễn tự do), Nguyễn Duy Khánh (vovinam, hạng cân 60kg), Đặng Nam (thể dục dụng cụ, vòng treo), Đỗ Thị Ngân Thương (thể dục dụng cụ), Đào Xuân Cường (điền kinh, nội dung 400m rào nam), Nguyễn Tuấn Đạt (thể dục dụng cụ), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ, bài thể dục tự do), Trương Thanh Hằng (điền kinh, nội dung chạy 800m nữ), Đỗ Thị Ngân Thương (thể dục dụng cụ, cầu thăng bằng), Nguyễn Hà Thanh (thể dục dụng cụ, xà kép nam), Dương Văn Thái (điền kinh, nội dung 800m nam), Phạm Phước Hưng (thể dục dụng cụ, xà đơn nam). HCB (17): Hoàng Xuân Vinh (bắn súng, 50m súng ngắn nam), Lê Thị Bích (đấu kiếm nữ), Vũ Thanh An (kiếm chém đơn nam), Dương Thị Lan (vật tự do, 59kg nữ), Huỳnh Khắc Nguyên (vovinam, bài biểu diễn quyền tứ tượng côn pháp), Mai Thị Kim Thùy - Hứa Lê Cẩm Xuân (vovinam, song luyện kiếm), Phạm Phước Hưng (thể dục dụng cụ, vòng treo), Huỳnh Công Tâm - Nguyễn Văn Dũng (bi sắt), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ, cầu thăng bằng), Phạm Phước Hưng (thể dục dụng cụ, xà kép nam), Nguyễn Văn Hùng (nhảy 3 bước nam), Hoàng Quang Trung (Silat, biểu diễn quyền Seni đơn nam), Nguyễn Thị Thúy (nội dung biểu diễn quyền Seni đơn nữ pencak silat), Nguyễn Hữu Tuấn - Nguyễn Thanh Tùng (nội dung biểu diễn quyền Seni đôi nam pencak silat), Nguyễn Thị My - Nguyễn Thị Lan (nội dung biểu diễn quyền Seni đôi nữ), pencak silat nội dung biểu diễn quyền Seni đồng đội nữ, pencak silat nội dung biểu diễn quyền Seni đồng đội nam. Ngày thi đấu thứ ba (14.11) HCV (9): Hoàng Xuân Vinh (10m súng ngắn nam), Trần Thị Len (nội dung kiếm 3 cạnh nữ), Nguyễn Bình Định - Nguyễn Văn Cường - Phan Ngọc Tới - Huỳnh Khắc Nguyện (vovinam), Khổng Văn Khoa (vật), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ nữ); Võ Nguyên Linh (vovinam, 55kg nam); Trần Khánh Trang (vovinam 50kg nữ); Trần Huệ Hoa (nhảy ba bước); Nguyễn Trường Giang (phóng lao). HCB (11): Cầu mây nữ, Phan Thanh Nhiên (leo tường tốc độ), Tạ Ngọc Tân (vật, hạng cân dưới 60kg), Trần Văn Tưởng (vật, nội dung 66kg), Trương Thị Nhớ (Taekwondo, hạng cân dưới 49kg nữ), Đồng Văn Biên (vật), Đỗ Thị Ngân Thương (thể dục dụng cụ nữ), Phạm Phước Hưng (thể dục dụng cụ nam); Đồng đội đa luyện vũ khí nam vovinam; Trần Công Tạo (Vovinam, quyền Ngũ môn); Lê Ngọc Phượng (điền kinh 200m nữ). Ngày thi đấu thứ hai (13.11) HCV (11): Nguyễn Thanh Phúc (Đi bộ 20km nội dung nữ), Nguyễn Thành Quang (Canoeing, nội dung 200m K1), Vũ Thành Hưng (Bắn súng, nội dung súng trường nằm bắn 60 viên cự ly 50m), Hà Minh Thành (Bắn súng, nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh), Lê Bích Phương (Karatedo, hạng cân dưới 55kg), Nguyễn Lê Dung (nội dung đấu kiếm nữ), Đinh Thị Như Quỳnh (Xe đạp băng đồng), Hoàng Quý Phước (Bơi lội, 100m bướm), Dương Thị Việt Anh (Điền kinh, nội dung nhảy cao nữ), Trương Thanh Hằng (Điền kinh, chạy 1.500m nữ), Vũ Văn Huyện (nội dung 10 môn phối hợp). HCB (12): Võ Hoàng Hiệp (Karatedo, dưới 60kg nam), Nguyễn Minh Phụng (Karatedo, dưới 75kg nam), Bùi Thị Triều (Karatedo, dưới 68kg nữ), Lê Thị Hoàng Ngọc (Bắn súng, nội dung 10m súng ngắn hơi nữ), Nguyễn Quang Phúc (Karatedo, dưới 55kg nam), Danh Sà Phanl (Pentanque), Bùi Như Mỹ (Karatedo, dưới 84kg), Trần Hoàng Yến Phượng (Karatedo, dưới 61kg), Nguyễn Thị Ánh Viên (nội dung bơi 400m hỗn hợp nữ), Nguyễn Thị Thúy (Điền kinh, chạy 400m nữ), Đỗ Thị Thảo (Điền kinh, chạy 1.500m nữ), Nguyễn Văn Huệ (nội dung 10 môn phối hợp). HCĐ (11): Nguyễn Thành Ngưng (Đi bộ 20km nam), Trần Văn Long (Canoeing, nội dung 200m C1), Nguyễn Thị Duyên (Canoeing, nội dung 200m K1), Kiều Thị Hảo và Nguyễn Thị Mai (Canoeing, nội dung 200m C2), Chu Hoàng Diệu Linh (Taekwondo, dưới 67kg nữ), Thái Thị Hằng (Pentanque), Phạm Thị Diễm (Điền kinh, nội dung nhảy cao nữ), Nguyễn Văn Lai (Điền kinh, đi bộ 10.000m nam), Nguyễn Tiến Nhật (kiếm cạnh), Nguyễn Thị Thanh Loan (kiếm cạnh), Nguyễn Phương Thảo (Billard). Ngày thi đấu thứ nhất (12.11) HCV (6): Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú (Teakwondo quyền đôi nam nữ); Nguyễn Thị Mai và Kiều Thị Hảo (Canoeing, cự ly 500m kajak đôi nữ); Thạch Thị Trang (karatedo, kumite hạng 68kg nữ); Thạch Thị Trang (karatedo); Dương Thanh Tâm (teakwondo, 74kg nam); Trương Minh Sang - Nguyễn Hà Thanh - Hoàng Cường - Phạm Phước Hưng - Đặng Nam - Nguyễn Tuấn Đạt (Đồng đội nam TDDC); Vũ Thị Nguyệt Ánh (karatedo, 50kg nữ). Đôi nam nữ VĐV Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú đoạt HCV đầu tiên cho đoàn VN tại SEA Games 26 HCB (7): Nguyễn Đình Toàn (Teakwondo quyền đơn nam); Vân Tuyết - Lê Kim - Thu Ngân (teakwondo quyền đồng đội nữ); Nguyễn Thanh Thảo (Teakwondo, dưới 62kg), Thái Huy (karatedo - kata nam); Thu Hà (karatedo - kata nữ); Phạm Thị Bình (10.000m nữ), Nguyễn Thị Phương (3.000m nữ). HCĐ (9): Nguyễn Văn Long; Nguyễn Thị Duyên (canoeing); Bùi Quang Nam (bắn súng 25m tiêu chuẩn); Phạm Thị Hiên (10.000m nữ); Vũ Thị Hương (100m nữ), Nguyễn Đặng Đức Bá (3000m nam), Nguyễn Thị Kim Tuyến (100m bơi bướm nữ), Hoàng Quý Phước (50m bơi bướm nam), Phạm Quang Duy (Karatedo, trên 84kg nam), Nguyễn Thị Hằng, Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Hằng (Karatedo đồng đội nữ)