Bóng bàn VN bỏ cuộc do... nhầm lịch

Trách nhiệm ở đâu? Sự cố đội tuyển nam bóng bàn VN đi Hà Lan thi đấu giải vô địch thế giới mà Báo Thanh Niên từng đặt vấn đề trước ngày lên đường: Có phải là chuyến đi du lịch? cuối cùng cũng đã thành hiện thực khi 3 trong 4 tay vợt bỏ cuộc. Ngoại trừ Đoàn Kiến Quốc đã lọt vào đến vòng chính còn Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh và Nguyễn Thành Luân đều gây thất vọng không phải vì họ thi đấu kém mà chính vì những lỗi sơ đẳng do hành vi thiếu chuyên nghiệp và ý thức không cao, gây tốn kém tiền của nhà nước gần 200 triệu đồng. Sở dĩ để tình trạng này xảy ra trước hết chính là lề lối làm việc luộm thuộm của bộ môn bóng bàn Tổng cục TDTT và LĐ Bóng bàn VN. Báo Thanh Niên từng lên tiếng với một giải đấu tầm cỡ như vậy mà sự chuẩn bị của những người có trách nhiệm cho đội tuyển bóng bàn VN quá hời hợt, không tập trung huấn luyện một cách đàng hoàng để lên đấu pháp hợp lý mà đến sát ngày gom lại rồi lên đường. Đó là chưa kể việc đăng ký hết sức cẩu thả khi không liên hệ thường xuyên với BTC để xem các thủ tục đã đầy đủ chưa, việc đăng ký đã rõ ràng chưa, chứ không thể có chuyện vì sao lại có tình trạng hai tay vợt thuận tay trái là Kiến Quốc và Tuấn Quỳnh lại bị xếp chung cặp tréo ngoe? Cũng cần phải đặt câu hỏi vai trò của Trưởng đoàn Phạm Đức Thành và HLV trưởng Lê Xuân Phong trong chuyến đi này là gì. Việc bị loại do đến muộn dẫn đến bỏ cuộc được những người có trách nhiệm này đổ thừa do nhầm lẫn lịch là không thể chấp nhận. Bất cứ giải quốc tế nào lịch đấu bao giờ cũng được ấn định rất rõ ràng, cho dù có thay đổi gì, BTC cũng đều thông báo kịp thời bằng văn bản hoặc trong cuộc họp lãnh đội chứ không phải tùy tiện như suy nghĩ của đoàn VN. Ở đây hoặc thiếu ý thức hoặc không được trang bị tiếng Anh tốt trong việc tham gia thi đấu nên những người đại diện cho bóng bàn VN có mặt ở giải đã lúng túng, bộc lộ nhiều sai sót và bất cập nên đã làm hoen ố hình ảnh thể thao VN trên đấu trường quốc tế. Vụ việc này Tổng cục TDTT không thể chỉ rút kinh nghiệm chung chung mà dứt khoát phải xử lý đến nơi đến chốn. Bởi số tiền đưa đi thi đấu không phải là nhỏ mà kết quả là sự bỏ cuộc, thử hỏi trách nhiệm ở đâu? Q.T