Bóng chuyền tràn ngập “hàng” Thái

Sở dĩ các tay đập đến từ Thái Lan được các CLB trong nước ưa chuộng vì họ có trình độ chuyên môn khá và rất dễ thích nghi với lối đánh của các cầu thủ VN. Hơn nữa, cũng giống như thời kỳ bóng đá VN mở cửa, việc các cầu thủ Thái Lan ồ ạt sang thi đấu sẽ giúp chúng ta học được ở họ tính chuyên nghiệp cũng như kỹ thuật để nâng cao trình độ.



Wanchai vẫn là tay đập ngoại nổi trội trên sân đấu VN - Ảnh: Bạch Dương

Ở giải nam, chủ công số 1 Đông Nam Á Wanchai (Thái Lan) thi đấu trong màu áo Đức Long - Quân Khu 5 được xem là ngôi sao sáng giá trong số các ngoại binh tại giải. Tay đập có mức lương 8.000 USD/tháng này cùng với cựu tuyển thủ QG Nguyễn Hữu Hà sẽ gánh vác tham vọng lọt vào hai đội đứng đầu bảng A của Đức Long - Quân Khu 5. Ở bảng này, ba đội được đánh giá cao là Tràng An Ninh Bình, Sacombank Biên Phòng và Sanest Khánh Hòa đều có sự chuẩn bị rất kỹ về ngoại binh. ĐKVĐ Tràng An Ninh Bình có Jirayu (Thái Lan), Sao Vàng Biên Phòng “trang bị” Wang Bin và Dai Jia Rui (Trung Quốc) trong khi Sanest Khánh Hòa ngoài Kitsada (Thái Lan) còn chiêu mộ thêm tay đập đến từ Nhật Bản Miyamura Shunichi.

Trong khi đó ở bảng B, Thể Công tạo đột phá khi lần đầu cần đến sự trợ giúp của cầu thủ ngoại. Tay đập Uranan (Thái Lan) đã được Thể Công tuyển mộ nhằm tăng cường hàng công đang xuống cấp. Tập đoàn dầu khí VN mạnh tay nhất khi thuê 2 tay đập Trung Quốc Shang Qingtao, Wang Chen với mức lương 8.000 USD/tháng cho mỗi tay đập. Sự đầu tư mạnh mẽ này giúp họ cạnh tranh sòng phẳng với Thể Công và Long An (trước kia là Hoàng Long Long An) - đội không thuê ngoại binh.

Trong khi đó, ở giải nữ chỉ có các đội như VTV Bình Điền Long An, Vĩnh Long, Ngân Hàng Công Thương, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Dương thuê ngoại binh. Tuy nhiên, trật tự khó thay đổi do 4 đội Thông tin Liên Việt Bank, VTV Bình Điền Long An (bảng A), Vietsov Petro, PV Oil Thái Bình (bảng B) vẫn tỏ ra vượt trội so với các đội còn lại.

21 ngoại binh (trong đó có 14 VĐV Thái Lan) xuất hiện trong 5 đội nam là Sanest Khánh Hòa, Đức Long - Quân Khu 5, Thể Công, Quân Khu 9 và Công An Phú Thọ và 9 đội nữ PV Oil Thái Bình, VTV Bình Điền Long An, Hà Nội, Vĩnh Long, Quảng Ninh, Hải Dương, Giấy Bãi Bằng, NH Công Thương. 7 người còn lại gồm 5 của Trung Quốc (2 chơi cho Dầu Khí VN), 1 của Nhật Bản và 1 của Đài Loan.

Hoàng Quỳnh