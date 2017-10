Cúp xe đạp truyền hình: Gay cấn áo vàng và áo xanh

Ở chặng đua vòng quanh Hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt) diễn ra hôm qua, không có bất ngờ khi tay đua được mệnh danh là “vua nước rút” Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) đã giành chiến thắng với thành tích 1 giờ 04 phút 14 giây. Cùng với 2 lần rút thắng điểm thưởng áo xanh dọc đường giúp Đỗ Tuấn Anh đạt 21 điểm sau 7 chặng. Thành tích này chỉ kém người đang giữ áo xanh Lê Nguyệt Minh (BVTV Sài Gòn 2) chỉ có 2 điểm.

Trong khi đó Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) về đích trong tốp đầu ở chặng đua hôm qua và tiếp tục giữ áo vàng. Tuy nhiên Bùi Minh Thụy (ADC Truyền hình Vĩnh Long) đã tích lũy được 1 giây thưởng để rút ngắn khoảng cách xuống còn 11 giây so với Đức Tâm. Không những thế, 6 tay đua còn lại đều đủ sức lật đổ áo vàng là Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang), Trần Thanh Nhanh (BVTV Sài Gòn 1), Nguyễn Văn Tài (Domesco Đồng Tháp), Hồ Văn Phúc (ADC truyền hình Vĩnh Long), Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp) và Trịnh Phát Đạt (BVTV An Giang).

Hôm nay diễn ra chặng đua áp chót từ Đà Lạt về Bảo Lộc dự kiến dài 101 km.

Hoàng Quỳnh