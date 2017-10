Đấu giá áo có chữ ký Michael Owen tại VN

Chiếc áo của CLB Newcastle United ở mùa giải Ngoại hạng Anh 2008 - 2009 có chữ ký của Michael Owen cùng các đồng đội, sẽ được bán đấu giá tại lễ trao giải golf từ thiện Swing for the Kid lần 5, do Báo Đầu tư tổ chức.

Năm nay, giải diễn ra tại sân golf Phượng Hoàng (Hòa Bình) vào ngày 10.4, với sự tham dự của 250 đấu thủ gồm các nhà ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại VN, các VĐV trong và ngoài nước. Sau 4 năm, BTC giải đã trao hơn 4.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. L.P