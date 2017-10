Giải bóng chuyền chào mừng các ngày lễ lớn

Hôm qua, Tổng cục An ninh I, Bộ Công an khai mạc giải bóng chuyền chào mừng 36 năm ngày thống nhất đất nước (30.4), ngày Quốc tế Lao động (1.5) và 65 năm ngày Truyền thống lực lượng an ninh nhân dân (12.7).

Tham gia giải có 7 đội bóng thuộc Đoàn thanh niên Tổng cục An ninh I, Tổng cục An ninh II, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công an TP.HCM, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng TP.HCM. Song song với hoạt động thể thao, thanh niên của Tổng cục An ninh sẽ có buổi gặp gỡ, giao lưu với anh Võ Văn Thưởng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn vào ngày 29.4.

Bảo Thiên