Hai đội Long An vào chung kết

Hai đội nam nữ Long An đã thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp của mình so với PV Oil Thái Bình và Sacombank Biên phòng trong trận bán kết thứ hai tại Nhà thi đấu Việt Trì (Phú Thọ) tối qua.

Đội nữ Bình Điền Long An với Ngọc Hoa và Anol Fanusil dù bị PV Oil Thái Bình dẫn trước trong cả 3 ván, nhưng các cô gái ĐBSCL đã chứng tỏ sự vững vàng về tâm lý khi lần lượt lật ngược tình thế thắng 25/19, 25/21 và 25/21. Như vậy tối nay 13.4 Bình Điền Long An sẽ tranh chung kết với Thông tin Liên Việt Bank.

Tương tự, đội nam Long An dù có lúc để Sacombank Biên phòng dẫn trước nhưng vẫn cho thấy sự ổn định hơn hẳn đối thủ. Với bộ khung rất đồng đều như Quang Khánh, Phước Tiến, Văn Tuấn, Hoàng Huy... và không có ngoại binh, Long An thắng dễ 2 ván đầu 25/22, 25/20. Tuy nhiên ở ván ba, Wang Bin, Vũ Bôn, Thanh Hải, Minh Dũng đã giúp Sacombank Biên phòng thắng lại 25/16. Dù vậy Long An cũng đã lấy lại tinh thần để thắng ván tư với tỷ số 25/20 và thắng chung cuộc 3-1 lọt vào chung kết gặp Sanest Khánh Hòa vào tối mai 14.4.

Đ.K