Hội thao Cơ quan phía Nam T.Ư Đoàn 2011

Hội thao sẽ tiếp diễn vào chiều mai 9.4 trên sân Tao Đàn với các trận đấu vòng 2 môn bóng đá mini. 6 đội chia làm 2 nhóm thi đấu vòng tròn một lượt gồm: Tạp chí Thanh Niên, Nhà in Thanh Niên và Incomex Sài Gòn (nhóm 1), Báo Thanh Niên, Tổng cục An ninh 2, Khách sạn Festival (nhóm 2) để chọn các đội nhất nhì vào bán kết. 2 đội thắng trong trận bán kết sẽ tranh chung kết và 2 đội thua tranh hạng ba vào ngày 23.4 trên sân Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam (Q.Bình Tân).

Lịch đấu môn bóng đá vòng 2: Nhà in Thanh Niên - Tạp chí Thanh Niên, Tổng cục An ninh 2 - KS Festival (14 giờ), Tạp chí Thanh Niên - Incomex, Báo Thanh Niên - KS Festival (14 giờ 50), Incomex - Nhà in Thanh Niên, Tổng cục An ninh 2 - Báo Thanh Niên (15 giờ 40).

Các môn bóng bàn, cầu lông, quần vợt sẽ tranh ngày 16.4 tại Cung văn hóa Lao động. Môn cờ tướng, kéo co, đua xe đạp chậm, nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu và chung kết các môn trên thi đấu ngày 23.4. Ngoài đơn vị tài trợ chính Ngân hàng Kiên Long và các đơn vị hỗ trợ khác như Hoàng Anh Gia Lai, Thành Lâm, Pepsi-co, Tư vấn DP, AJE Big Cola, Yến sào Khánh Hòa, Động Lực, hôm qua Công ty Thu Sport đã tặng thêm 40 chiếc cúp và dụng cụ thi đấu cho hội thao.

T.N