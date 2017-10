Quang Liêm thắng cả 5 trận

Rạng sáng qua, kỳ thủ số 1 Lê Quang Liêm giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Festival Cờ vua Tradewise Gibraltar diễn ra ở vùng lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh.

Trong cuộc chạm trán với Eduardo Iturrizaga (Venezuela, elo 2.650), dù cầm quân đen nhưng Quang Liêm vẫn nhập cuộc với ý đồ tấn công mạnh mẽ như anh đã làm ở 4 trận thắng trước đó khiến đối thủ đầu hàng sau 49 nước cờ.

Với kết quả này, Quang Liêm bảo vệ ngôi đầu khi cùng số điểm với Nikita Vitiugov (Nga, elo 2.694) nhưng hơn hiệu số phụ. Đây cũng là đối thủ của Quang Liêm ở ván đấu thứ 6.

Ở diễn biến khác tại vòng tuyển chọn World Cup khu vực 3.3, Nguyễn Ngọc Trường Sơn vẫn so kè quyết liệt với So Wesley (Philippines) trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch. Trường Sơn vừa giành chiến thắng trước Mark Paragua (Philippines) ở ván đấu thứ 6 để chiếm lại ngôi đầu từ tay So Wesley nhờ hơn hiệu số phụ.

Ở giải nữ, Nguyễn Thị Thanh An vẫn giữ vững ngôi đầu với khoảng cách 1 điểm so với các đối thủ cạnh tranh còn lại.

Hoàng Quỳnh