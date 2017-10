Thể thao trong nước

Với kết quả này, TP.HCM vươn lên bằng 18 điểm với Hà Nội Tràng An (HN) và chỉ cần thắng trận cuối trước Than khoáng sản VN là vô địch vì hơn HN đối đầu. (T.K)

* Giải đua mô tô 125 phân khối Cúp các CLB mạnh toàn quốc vòng 8 năm 2011 do Rebel USA Motor Corp tài trợ sẽ diễn ra tại sân Quân khu 5 (Đà Nẵng) ngày 24.7. Có 32 tay đua của 19 đội tham dự. Ngoài những tay đua mạnh như Vũ Trọng Bằng, Trần Ngọc Sang, Lưu Thanh Tuấn, Phạm Chí Trọng... còn có sự trở lại sau 11 năm vắng bóng của tay đua kỳ cựu Mã Kim So. (T.K)

* Đội tuyển U.13 VN do Bình Định đại diện đã lọt vào bán kết giải U.13 Đông Nam Á mở rộng sau khi thua Thái Lan 1-4 và thắng Ấn Độ 5-2 xếp nhì bảng A, sẽ gặp đội Thái Lan 2 vào sáng nay. (T.Linh)

* Cua-rơ Phan Thị Thùy Trang (An Giang) đoạt áo vàng chung cuộc giải xe đạp nữ quốc tế tranh Cúp truyền hình An Giang kết thúc hôm qua. Áo xanh thuộc về You Jina (Hàn Quốc). Đội Hàn Quốc cũng chiếm ngôi vô địch đồng đội. (Q.A)

* Giải vô địch taekwondo các CLB quốc tế lần thứ 9 - 2011 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM) từ ngày 22 - 24.7. Gần 300 VĐV của 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Úc, Hàn Quốc… sẽ tham dự. Giải thi quyền và đối kháng theo nhiều lứa tuổi với 55 bộ huy chương. (H.Bách)