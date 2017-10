Thể thao trong nước

Đối thủ của Tiến Minh ở vòng hai là tay vợt Amphie (Mỹ, hạng 320 TG). (H.Quỳnh)

* You Jina (Hàn Quốc) đoạt lại áo vàng từ tay Nguyễn Thị Thật (Bảo vệ thực vật An Giang) sau chặng đua Bình Dương - Bến Tre (dài 104 km) tại giải xe đạp nữ quốc tế tranh Cúp truyền hình An Giang diễn ra hôm qua. (Q.Anh)

* Đội PVF TP.HCM do HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt đã có chiến thắng đậm 4-0 trước An Giang trong trận khai mạc vòng loại bảng C giải bóng đá U.15 toàn quốc 2011 trên sân Thành Long. (T.K)

* Đội Sinh viên Nhật Bản thắng đậm Bắc Kinh (Trung Quốc) 3-0 tại giải bóng chuyền nữ VTV Cup vào chiều qua. Trong khi đó CHDCND Triều Tiên thắng Úc 3-0. 17 giờ 30 hôm nay đội nữ VN gặp CHDCND Triều Tiên. (Q.A)

* Đội Than khoáng sản VN hòa Hà Nội Tràng An 2 với tỷ số 0-0 trong lượt trận thứ ba giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Cúp Vinatex để giậm chân tại chỗ với 11 điểm và vẫn chỉ xếp thứ tư sau Hà Nội, Hà Nam và TP.HCM. (T.Tuấn)