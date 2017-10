Tin bóng đá quốc tế 28.3

Với pha sút phạt hàng rào đẹp mắt trong trận đấu giữa Sao Paulo và Corinthians, thủ thành người Brazil - Rogério Ceni đã lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá thế giới: một thủ môn ghi được 100 bàn thắng. Trong số 100 bàn thắng của thủ môn đang khoác áo CLB Sao Paulo có 43 pha đá penalty, 53 pha sút phạt còn lại là 4 tình huống lên tham gia tấn công. Mùa bóng mà Ceni ghi bàn nhiều nhất là mùa 2005, anh ghi được… 21 bàn. Reuters

Theo Reuters đưa tin sáng nay, 28.3, tiền đạo mang biệt danh "Hoàng đế" Adriano đã khăn gói trở lại cố hương đầu quân cho CLB Corinthians. Phía CLB Corinthians cũng đã xác nhận, họ đã có tiền đạo của AS Roma mà không mất một đồng phí chuyển nhượng nào. Cựu ngôi sao Inter Milan đã bị AS Roma chấm dứt hợp đồng với lý do "Adriano đã hết thời, anh ấy liên tục gặp rắc rối với chấn thương" - một quan chức của AS Roma xác nhận với Reuters. Trong 7 tháng khoác áo Roma, Adriano ra sân tổng cộng 7 trận và không ghi được bàn thắng nào.

Tờ Corriere dello Sport đưa tin, hậu vệ của Inter Milan - Cristian Chivu nhiều khả năng sẽ không kịp bình phục (chấn thương vai) cho trận derby thành Milan diễn ra vào cuối tuần này.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên kênh Veo7, HLV Jose Mourinho của CLB Real Madrid khẳng định ông cũng rất muốn ký hợp đồng với Lionel Messi song "Chiêu mộ Messi là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng rõ ràng chẳng có ai lại nói rằng không muốn ký hợp đồng với cậu ấy. Nếu một HLV nào đó nói vậy, có lẽ ông ta bị điên”, Mourinho nói.

HLV trưởng tuyển Anh - Fabio Capello vừa xác nhận với hãng tin Reuters rằng một loạt tuyển thủ vừa trải qua trận đấu với xứ Wales cuối tuần qua sẽ không phải tham dự trận giao hữu giữa đội tuyển Anh với Ghana giữa tuần này. Tổng cộng có năm cầu thủ được cho trở lại câu lạc bộ sớm. Trong đó bao gồm thủ quân John Terry, hậu vệ Ashley Cole và Michael Dawson, tiền vệ Frank Lampard và tiền đạo Wayne Rooney.

Lĩnh Nam