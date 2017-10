Trường Sơn chê giải quốc gia?

Kết thúc ngày thi đấu hôm qua tại giải cờ vua hạng nhất QG 2011, kỳ thủ Phạm Chương (TP.HCM) tạm dẫn đầu giải nam sau 4 ván đấu với 4 điểm. Đào Thiên Hải (TP.HCM) xếp hạng nhì và Nguyễn Huỳnh Minh Huy (Đồng Tháp) xếp hạng ba. Ở giải nữ, Thanh An (TP.HCM) tạm dẫn đầu với 3,5 điểm. Cùng 3,5 điểm như Thanh An nhưng Bảo Trâm (Hà Nội) xếp hạng nhì, Mai Hưng (Bắc Giang) xếp hạng ba do thua hiệu số phụ.