 24 đội đã đăng ký dự giải U.21 Báo Thanh Niên 2012

Hôm qua, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cho biết đến ngày 3.7 đã có 24 đội chính thức đăng ký tham dự giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 16 năm 2012.



Trận Nam Định (trái) thắng Becamex Bình Dương chung kết U.21 năm 2011 - Ảnh: Hoàng Anh

Ngoài chủ nhà vòng chung kết Ninh Thuận và đương kim vô địch Nam Định, còn có 22 đội với đầy đủ các trung tâm bóng đá mạnh tham gia gồm Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Cao su Đồng Tháp, Becamex Bình Dương, Hà Nội T&T, Hoàng Anh Gia Lai, Khatoco Khánh Hòa, Navibank Sài Gòn, Đồng Tâm Long An, Hùng Vương An Giang, Kiên Long Bank Kiên Giang, Thừa Thiên-Huế, cựu vô địch năm 2010 Đồng Nai, cựu vô địch 2006 Tiền Giang, Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Quảng Nam...

Phó tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi cho biết VFF tiếp tục sẽ chờ đăng ký của các CLB, địa phương đến hết ngày 7.7 sau đó sẽ chia bảng thi đấu vòng loại. Vòng loại giải U.21 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 15.9 chọn 6 đội lọt vào VCK cùng 2 đội được miễn là chủ nhà và đương kim vô địch. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Ninh Thuận từ ngày 25.9 - 5.10. Sau đó, đội tuyển U.21 Báo Thanh Niên VN sẽ được thành lập tham dự giải U.21 quốc tế lần 6-2012 từ ngày 11 - 21.10 tại Gia Lai với các đội dự kiến là Thái Lan, Malaysia, Singapore, Syria, Iraq.

Q.T