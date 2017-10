Malaysia chuẩn bị cho SEA Games từ U.21 quốc tế Báo Thanh Niên

U.21 Malaysia rất coi trọng vấn đề thể lực và dinh dưỡng

Mỗi cầu thủ Malaysia có 1 chai nước riêng được ghi tên từng người Sang Việt Nam lần này, đội U.21 Malaysia có một bộ phận chuyên trách về thể lực cũng như y tế cho các cầu thủ. Trong các buổi tập của đội, luôn có một chuyên gia theo dõi hoạt động của các cầu thủ. Kết thúc mỗi buổi tập, các thành viên trong đội đều được đo nhịp tim, huyết áp để so sánh với những buổi tập trước đó. Từ những ghi nhận này, các chuyên gia sẽ đưa ra đánh giá về thể lực của mỗi cầu thủ. Bên cạnh đó, chuyện dinh dưỡng của cầu thủ cũng được xem trọng. Các cầu thủ phải tuân theo thực đơn do các chuyên gia đưa ra. Trong thi đấu và tập luyện, mỗi cầu thủ U.21 Malaysia có một chai nước riêng, ghi tên từng người. Loại nước này chứa các loại chất khoáng và vitamin do bộ phận hậu cần chuẩn bị, căn cứ vào tình trạng cơ thể của mỗi người đã được phân tích. Như vậy, mỗi cầu thủ sẽ được bổ sung vào cơ thể đúng loại khoáng chất và vitamin mà họ cần.