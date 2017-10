Vô địch Merdeka làm lại từ U.21

Bên lề Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương và Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Dương đã đồng ý cho treo băng-rôn, phướn trên các trục đường phố chính và khu vực sân vận động bắt đầu từ ngày 5.9 để hỗ trợ công tác quảng bá, tuyên truyền cho vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên sắp khởi tranh từ ngày 8 đến 18.9. Như vậy giống năm 2009, trục đại lộ Bình Dương từ Ngã tư Hòa Lân đến Khu du lịch Đại Nam sẽ có rất nhiều phướn đẹp về giải U.21. Các đội bóng đã lần lượt đến Bình Dương. Hôm nay 4.9, U.21 Sông Lam Nghệ An là đội đầu tiên đến Khu du lịch Đại Nam và đóng quân tại đây trong suốt thời gian diễn ra VCK. HLV Đinh Văn Dũng cho biết: “Chúng tôi chọn Đại Nam vì điều kiện tại đây tốt, cầu thủ sẽ tập trung, không bị phân tán tư tưởng, đồng thời việc di chuyển lên sân Mỹ Phước tập cũng thuận lợi”. Tối cùng ngày, đội V&V United cũng đang liên hệ để đến Đại Nam. Trong ngày 5.9, Nam Định, Đồng Tâm Long An và HAGL cũng sẽ đến Bình Dương, sau đó là Imexpharm Đồng Tháp cũng có mặt vào sáng 6.9. Hôm qua, đội U.21 chủ nhà BD chính thức chốt danh sách khi giờ chót HLV trưởng Nguyễn Minh Dũng phải loại một số cầu thủ không đạt yêu cầu và gấp rút bổ sung tiền vệ Đinh Kiên Trung của CLB TP.HCM, tiền đạo Trịnh Hoài Nam của Tây Ninh và 2 cầu thủ đã mượn từ trước là trung vệ Mai Thanh Nam (An Giang) và Nguyễn Tấn Công (Huế). Ngay tiền vệ Hoàng Ngọc Hùng giờ chót cũng được giữ lại theo quy định chỉ có 3 cầu thủ tăng cường 22 tuổi. T.K