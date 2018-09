20 bạn đọc trúng thưởng Cuộc thi dự đoán kết quả ASIAD 2018

Với đáp án đoàn thể thao VN giành 4 HC vàng và tỷ số trận chung kết bóng đá nam là 2-1, có tổng cộng 2.062 phiếu trả lời trúng. BTC căn cứ câu hỏi phụ để xếp hạng, chọn ra 20 bạn đọc trúng thưởng. Kết quả như sau:

Giải nhất (8 triệu đồng): Lâm Ngọc Nghĩa (334A tổ 2, KV.6, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) dự đoán 2.057 (lệch 5).

Giải nhì (5 triệu đồng): Nguyễn Duy Hùng (Ấp 1, xã Bình Sơn, H.Long Thành, Đồng Nai), dự đoán 2.055 (lệch 7).

3 giải ba (3 triệu đồng/giải): Phan Anh Kiệt (118B Phạm Hùng, P.9, Vĩnh Long) dự đoán 2.048 (lệch 14), Trần Quốc Tính (170 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP.HCM) dự đoán 2.045 (lệch 17), Lâm Tít Suôn (Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo H.Tri Tôn, An Giang) dự đoán 2.045 (lệch 17).

5 giải tư (1,5 triệu đồng/giải): Triệu Ruých Thị Kuynh (270B Lý Thường Kiệt, P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM) dự đoán 2.082 (lệch 20), Nguyễn Lâm Bảo Thư (lớp quản trị kinh doanh K.43, Đại học Cần Thơ) dự đoán 2.027 (lệch 35), Đỗ Thị Hiền (15 Phạm Hùng, P.9, Vĩnh Long) dự đoán 2.023 (lệch 39), Nguyễn Mạnh Cảnh (67 đường 27, P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM) dự đoán 2.022 (lệch 40), Trần Văn Sách (ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước, H.Gò Dầu, Tây Ninh) dự đoán 2.020 (lệch 42).

10 giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải): Đoàn Đông Thành (96/10D Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) dự đoán 2.114 (lệch 52), Trần Thanh Hiền (An Phú A, Long An, H.Long Hồ, Vĩnh Long) dự đoán 2.009 (lệch 53), Bùi Chí Thành (71 Võ Trứ, Nha Trang, Khánh Hòa) dự đoán 2.000 (lệch 62), Trương Ánh Mười (185/20/9 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM) dự đoán 1.997 (lệch 65), Nguyễn Thị Lan Hương (12C2A hẻm Ngọc Phú, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM) dự đoán 1.992 (lệch 70), Thái Thượng Hiền (39 Nguyễn Văn Thoại, Châu Đốc, An Giang) dự đoán 2.145 (lệch 83), Trịnh Văn Thọ (142 E/10 Cô Giang, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) dự đoán 1.975 (lệch 87), Nguyễn Mộng Hùng (Trường THPT Cái Tắc, Hậu Giang) dự đoán 1.972 (lệch 90), Ngô Mạnh Dzũng (Thanh Hà, H.Gò Dầu, Tây Ninh) dự đoán 2.158 (lệch 96), Lê Văn Trí (201/15 Tăng Bạt Hổ, TP.Quy Nhơn, Bình Định) dự đoán 1.943 (lệch 119).

Ban tổ chức thân mời các bạn đọc trúng giải có mặt tại tòa soạn Báo Thanh Niên, 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM lúc 15 giờ ngày thứ năm 20.9 để dự lễ nhận giải. Khi đi nhớ mang theo chứng minh nhân dân (bản chính và photocopy). Các bạn ở xa không dự được, xin vui lòng hồi báo để BTC chuyển giải thưởng bằng đường bưu điện sau khi diễn ra lễ trao giải.

Ban Thể thao