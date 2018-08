ASIAD 2018: Olympic Nhật Bản đáng ngại nhưng không đáng sợ

Cơ hội tiệm cận đẳng cấp Đông Á

Tuyển Olympic VN đã hoàn tất chặng đầu của cuộc phiêu lưu mang tên ASIAD 2018 với tấm vé vào vòng 16 đội. Hành trình tới ở vòng knock-out sẽ bằng phẳng hay gập ghềnh, phụ thuộc vào trận đấu buộc phải phân thắng bại với Nhật Bản (nếu hòa sẽ đá luân lưu 11 m). Hỏi môn “đấu súng” chắc là sở trường, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cười ngay. Quả thật, tại ASIAD 2018 nếu thi đá luân lưu, có lẽ VN tự tin bậc nhất, sau kỳ tích vòng chung kết U.23 châu Á với “thần tài” Bùi Tiến Dũng trong khung gỗ.

Tuy nhiên, ông Lâm nghiêm túc phân tích: “Bóng đá không thể nói trước được gì cả, phải đợi khi tiếng còi kết thúc vang lên. Qua 2 trận đầu, chúng ta đã thi đấu đạt được yêu cầu với thành tích nhất định, đạt điểm số để bảo đảm vào vòng sau, bảo đảm sức khỏe và thứ 3 là không ai chấn thương. Hơn nữa, chúng ta đã có sân tập như ý muốn, chủ động chọn được giờ và đỡ phải đi xa. Đó là những yếu tố thuận lợi cho chúng ta khi đá với Nhật Bản”.

Về tương quan giữa 2 đội, ông Lâm khẳng định: “Tôi cho rằng cơ hội là 50-50. Họ tuy trẻ nhưng đẳng cấp cao hơn do có nhiều cầu thủ đang chơi tại giải J-League. Các nước Đông Á vẫn ở trình độ cao hơn so với phần còn lại của châu Á. Do vậy, chúng ta phải tập trung cao độ khi thi đấu. Tùy từng giải và cấp độ, chúng ta phải nỗ lực để tiếp cận gần hơn với họ. Tôi tin rằng ở ASIAD 2018, tuyển Olympic VN sẽ đạt thành tích khả quan”.

tin liên quan Cú sốc Malaysia hạ Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo sẽ tính sao cho Olympic Việt Nam? Tình thế chiến trường có thể đảo ngược đột ngột chỉ trong chớp mắt, như thất bại 1-2 của Hàn Quốc khiến họ mất ngôi đầu vào tay Malaysia, chắc chắn sẽ động đến thế cờ tàn của bảng D nơi có Việt Nam và Nhật Bản.

“VN hướng tới chiến thắng trước Nhật Bản”

Trước ASIAD 2018, HLV Park Hang-seo tuyên bố: “Mỗi trận đấu là một trận chung kết. Olympic VN sẽ chơi tất cả các trận với một tinh thần và mục tiêu là chiến thắng”. Khi đó, mọi người cho rằng ông đang muốn lên dây cót cho toàn đội bởi Nhật Bản dù sao vẫn là cái tên vượt tầm. Tuy nhiên, nhìn vào 2 trận gần nhất, VN và Nhật Bản cùng thắng Nepal và Pakistan, dường như khoảng cách giữa 2 đội không lớn; nhất là Nhật Bản, thua kém ở điểm ta mạnh nhất: kinh nghiệm và tính gắn kết của tập thể đã chơi với nhau quá nhiều năm.

Đặc biệt, ASIAD 2018 là lần hiếm hoi VN bước vào trận quyết định vẫn giấu kín được những quân bài chủ lực. Mục tiêu của Olympic VN rất rõ ràng: Đánh bại đội Nhật để xếp đầu bảng D, mở ra con đường thông thoáng hơn tại tứ kết.

Tiền vệ Quang Hải tự tin: “Nhật Bản là đối thủ mạnh, rất đẳng cấp. Thực sự tôi không nhớ lắm về những gương mặt mình từng gặp tại giải U.19 châu Á 2016. Chúng tôi rất tôn trọng họ và dù họ khá đáng ngại do đến từ một nền bóng đá lớn nhưng không có gì phải sợ. Olympic VN chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để thi đấu một trận tưng bừng. Vai trò của tôi thế nào tại Olympic VN không quan trọng lắm, mà là tôi sẽ thi đấu ra sao để cùng toàn đội giành kết quả tốt nhất”.

Olympic VN có thể thắng Đó là ý kiến của HLV Đoàn Minh Xương khi chuyên gia này bình luận: “Ở trận thắng Pakistan, Olympic VN chủ động áp đặt lối đá tấn công, còn khi đối đầu với Nepal lại tiếp cận trận đấu một cách chắc chắn, thì ở trận gặp Nhật sẽ chủ động phòng thủ ngay từ đầu. Nhân sự có thể thay đổi rất ít nhưng sơ đồ vẫn giữ nguyên 3 - 4 - 3 vốn đã được vận hành khá trơn tru. VN sẽ đá như tuyển Pháp vậy, nghĩa là xây dựng hệ thống phòng ngự có bề dày, chiều sâu trên toàn bộ mặt trận rồi gây đột biến bằng những pha tăng tốc, tình huống tấn công phối hợp đập nhả nhịp nhàng ở trung lộ hoặc khai triển ra biên rồi tạt nhanh vào phía trong. Khi đã tạo được thế trận an toàn, chắc chắn, rất có thể VN lại chơi đôi công. Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu vô cùng hấp dẫn mà VN có thể thắng”. (Nhật Duy) Bình luận trực tiếp trên truyền hình Báo Thanh Niên trước các trận bóng đá nam của tuyển Olympic VN tại ASIAD 2018 thu hút rất lớn lượng khán giả quan tâm. Chương trình được phát trực tiếp 1 tiếng trước cuộc thi tài của thầy trò HLV Park Hang-seo trên website www.thanhnien.vn, trang Facebook, YouTube 360 với khách mời là các chuyên gia bóng đá tên tuổi cùng cầu truyền hình thông tin phong phú từ phóng viên Báo Thanh Niên đang tác nghiệp tại Indonesia. Vào lúc 15 giờ chiều mai 19.8, chương trình bình luận trước trận Olympic VN và Olympic Nhật Bản sẽ có sự tham gia của chuyên gia Đoàn Minh Xương. Đồng hành cùng chương trình là Công ty Yến sào Khánh Hòa, Công ty du lịch Vietravel và Công ty cổ phần SPM.

Quốc Việt

(từ Indonesia)