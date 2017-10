Báo động bóng đá TP.HCM

Kỳ vọng đó ban đầu có cơ sở khi CLB TP.HCM với thực lực không mấy suy suyển so với mùa rồi. Ngoài Minh Chuyên và Chí Thắng ra đi thì bộ khung cũ của CLB TP.HCM vẫn còn đủ, trong đó vẫn còn nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu như Ngọc Tùng, Văn Hùng, Trọng Hoàng, Niệm Tiến, Văn Chính cùng hai cựu cầu thủ trước đây trở về là Lưu Ngọc Hùng và Cao Tùng A Vỹ. Vì vậy sức mạnh của đội bóng thành phố vẫn được đánh giá cao so với nhiều đội hạng Nhất khác. Nhiều nhà chuyên môn cũng đã nhìn nhận sau Hà Nội ACB và Bình Định thì CLB TP.HCM là đội có nhiều khả năng tranh giành suất thăng hạng.

Nhưng tiếc thay, thầy trò Võ Hoàng Bửu lại không giữ được phong độ ổn định nên chơi rất phập phù. Có lúc thắng hoặc hòa được đối phương với tư thế kèo trên rõ rệt, nhưng cũng có lúc dù là “đàn anh” nhưng lại chơi lóng ngóng như gà mắc tóc, để thua nhiều trận không đáng. Như thất bại hôm qua trên sân Thống Nhất trước đội đang đứng chót bảng và còn rất non trẻ là Viettel thật khó chấp nhận. Giải thích về trận thua thì thật dễ bởi có nhiều cách đỗ lỗi như cầu thủ thiếu tập trung, do tiền đạo mỏng chỉ còn một ngoại binh hay nhiều vị trí chủ lực có vấn đề về sức khỏe và chấn thương. Nhưng cái chính ai cũng thấy là tinh thần thi đấu của các cầu thủ TP.HCM không thật máu lửa, chơi vật vờ vì đấu pháp kém và quan trọng là không có sự nhạy bén để kịp điều chỉnh phù hợp trong từng thời điểm trên sân, từ đó để cho đối thủ ghi bàn trong những tình huống cầu môn gần như trống hoác.

CLB TP.HCM dường như đang rơi vào vòng xoáy. Họ không yếu nhưng tự mình làm yếu đi qua cách đầu tư chăm sóc lực lượng chưa ổn định. Chuyện Jackson đòi kiện do bị đối xử thiếu fair-play, hay tiền đạo cao kều Mario về nước mà lý do nghe đâu do bất mãn với hành xử của lãnh đạo đội khiến đội bóng thiếu đi mũi nhọn và gặp khó khăn hơn bao giờ hết. Ngay cả LĐBĐ TPHCM cũng bình chân như vại trước tình cảnh của đội. Thử hỏi với bầu không khí có phần nặng nề như vậy thì làm sao bóng đá TP.HCM ngóc đầu lên nổi?

Q.T