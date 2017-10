Bắt 'trộm' và bệnh đổ thừa ở V-League

(TNO) Cuộc họp định kỳ giữa Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và giới báo chí có nhiều tình huống cười ra nước mắt dễ làm trì trệ nền bóng đá Việt Nam qua hình ảnh của giải đấu cao nhất V-League.

Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc trận đấu ở vòng 18 V-League giữa Cần Thơ và Hải Phòng (áo đỏ) không có dấu hiệu nhường điểm - Ảnh: Kim Chao Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc trận đấu ở vòng 18 V-League giữa Cần Thơ và Hải Phòng (áo đỏ) không có dấu hiệu nhường điểm - Ảnh: Kim Chao

Đầu tiên là việc lý giải vòng vo của Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc về việc Hải Phòng ở vòng 18 V-League không có biểu hiện cho điểm, nhường điểm Cần Thơ trong trận thua 1-2. Ông Ngọc dựa theo trình bày của trưởng đoàn Trần Mạnh Hùng để khẳng định Hải Phòng thua do nhiều cầu thủ chấn thương, bị thẻ phạt và… thời tiết không chiều Hải Phòng.



Thế nhưng vấn đề của Hải Phòng là việc cho hai ngoại binh sát thủ Stevens và Fagan ngồi ngoài chẳng khác gì chấp ghi bàn thì ông trưởng giải lại không nhắc đến hoặc cho rằng đấy là chuyện đương nhiên. Ngoài ra, theo tiết lộ của ông Ngọc thì giữa hiệp trận này có nghe giám sát trận đấu báo cáo đã điện thoại yêu cầu Hải Phòng đá tích cực hơn và đúng là đội khách đá tốt hơn để có bàn gỡ 1-2.



Ngoài ra, việc các CĐV Hải Phòng phản ứng đội nhà là bởi họ không có chế độ như mong muốn do CLB đổi nhà tài trợ mới (!?).



Những nguyên nhân trên không phải là lời giải thích thỏa đáng về một trận cầu để lại nhiều nghi ngờ cho dư luận mà trong điều lệ giải gọi là thi đấu thiếu tích cực. Nó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát (qua băng ghi hình, phản ảnh của dư luận,…) và xử lý (quy định kỷ luật của VFF) của ban tổ chức giải nhưng cuối cùng lại cho qua một cách dễ dàng.



Giả sử những trận đấu sau này, có đội muốn… thua vì dưỡng sức cầu thủ cho trận sau hoặc thua do thời tiết trong sự bất lực của ban tổ chức giải sau khi để lọt tình huống tương tự Hải Phòng thì giải sẽ đi về đâu?



Bởi không có ai muốn bắt trộm lại đi hỏi thủ phạm có trộm không, khi trong tay mình có đầy đủ luật lệ lẫn các biện pháp nghiệp vụ đầy mình của các phòng ban chuyên môn.



Cuộc trao đổi của VPF lâu dần giống như một cơ hội thanh minh cho sự trong sạch và phát triển của bóng đá Việt Nam nhưng vẫn chưa có một lý giải rõ ràng vì sao lượng khán giả đến sân ngày càng sút giảm cùng những phương án giải cứu.



Ví như việc Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi chỉ trích lãnh đội Đồng Tâm Long An sai khi thắc mắc trọng tài bù giờ thiếu ở hiệp một trận gặp B.Bình Dương. Ông Mùi giải thích trọng tài thứ 4 vì mải ghi chép cầu thủ bị phạt thẻ nên chậm trễ giơ bảng báo bù giờ chứ không phải lỗi của trọng tài chính.



Sự việc này phần lỗi ở tổ trọng tài đã phối hợp không nhịp nhàng dẫn đến việc cầu thủ Đồng Tâm Long An phản ứng theo những gì họ thấy là chính đáng.

Trọng tài trên sân Pleiku phạt thẻ đỏ tiền đạo Moussa của HAGL Trọng tài trên sân Pleiku phạt thẻ đỏ tiền đạo Moussa của HAGL HLV Guillaume Graechen phản ứng với quyết định của trọng tài - Ảnh: Bạch Dương HLV Guillaume Graechen phản ứng với quyết định của trọng tài - Ảnh: Bạch Dương Ông Mùi cũng nhấn mạnh trọng tài trên sân Pleiku phạt thẻ đỏ tiền đạo Moussa của HAGL là đúng. Thế nhưng ông quên không nhắc đến việc HLV Guillaume phàn nàn ở chi tiết không xử lý ngay tình huống trước đó hậu vệ Cần Thơ phạm lỗi với Moussa thì sẽ ngăn ngừa được pha đánh nguội sau đó.



Trưởng ban trọng tài luôn khẳng định trọng tài ở V-League không có sai sót nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến trận đấu nhưng ngay trong nội bộ đã treo còi 3 trọng tài.



V-League rõ ràng có “trộm” và không chỉ các đội bóng mắc bệnh… đổ thừa. Ông Mùi cũng nhấn mạnh trọng tài trên sân Pleiku phạt thẻ đỏ tiền đạo Moussa của HAGL là đúng. Thế nhưng ông quên không nhắc đến việc HLV Guillaume phàn nàn ở chi tiết không xử lý ngay tình huống trước đó hậu vệ Cần Thơ phạm lỗi với Moussa thì sẽ ngăn ngừa được pha đánh nguội sau đó.Trưởng ban trọng tài luôn khẳng định trọng tài ở V-League không có sai sót nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến trận đấu nhưng ngay trong nội bộ đã treo còi 3 trọng tài.V-League rõ ràng có “trộm” và không chỉ các đội bóng mắc bệnh… đổ thừa.

Thiên Thanh