Bầu Hiển và chuyện của đau con xót

(TNO) Các nhà làm bóng đá Việt Nam nghiêm cấm tình trạng một ông bầu 'ôm' nhiều đội bóng nhưng từ rất lâu rồi, nó vẫn là ngoại lệ với bầu Hiển dẫu ai cũng rõ đội - mà - ai - cũng - biết - là - của - ai - đấy…

Bầu Hiển dự khán một trận đấu giữa Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng ở mùa giải 2014 - Ảnh: Minh Tú

Những ngày mới thành lập Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), một số ông bầu rất hăng hái và nghiêm túc tìm hiểu sự liên quan mật thiết giữa ông bầu Đỗ Quang Hiển với hai đội bóng Hà Nội T&T, SHB.Đà Nẵng. Thậm chí, Thanh tra Bộ VH-TT-DL cũng vào cuộc để tìm ra “dây mơ rễ má” nhưng cuối cùng bất lực sau khi bầu Hiển tuyên bố rút hết cổ phần tại hai công ty tài trợ cho hai đội bóng này.

Tuy nhiên, đấy chỉ là trên lý thuyết, bởi thực tế bầu Hiển vẫn là ông chủ ngoài hai đội bóng ấy còn “ôm” luôn cả QNK.Quảng Nam.

Mọi chuyện chẳng có gì ầm ĩ nếu làng bóng không cam chịu và bằng mặt với sự sở hữu hợp pháp nhiều CLB của bầu Hiển, nhưng đằng sau đó lại không bằng lòng vì suy nghĩ “ba đánh một không chột cũng què”.

Bên cạnh đó, những cuộc chạm trán giữa các đội bóng của bầu Hiển thường để lại nhiều nỗi ngờ vực mà chỉ có người trong cuộc mới lý giải nổi. Ví như trận Hà Nội T&T ở vòng 3 dẫn trước QNK.Quảng Nam 4-1 thế rồi chỉ 7 phút cuối để thua liền ba bàn giúp đội khách san bằng 4-4. Một trận đấu mà Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn khẳng định không có tiêu cực. Đơn giản không ai ngoài cơ quan an ninh chứng minh có hay không, như hồi năm ngoái giám sát trận đấu Than Quảng Ninh - Đồng Nai 5-3 nói không, công an nói có rồi bắt 6 cầu thủ Đồng Nai.

Rõ ràng tìm giấy trắng mực đen quả quyết bầu Hiển đỡ đầu cho cả 3 đội bóng thì rất khó nhưng nếu căn cứ vào mọi diễn biến giữa họ thì rất dễ thấy. Chẳng hạn, sau trận SHB.Đà Nẵng cầm hòa Hà Nội T&T 1-1 ở vỏng 4 V-League, bầu Hiển xuống sân bắt tay… chúc mừng cả hai đội và chia sẻ với thầy trò Huỳnh Đức: “Hôm nay, các bạn đá rất quả cảm, tôi rất vui vì điều này, tôi sẽ thưởng thêm cho trận hòa này của các bạn. Ngày mai, 10 giờ họp đội tôi công bố luôn”.



Bầu Hiển luôn bắt buộc các cầu thủ của ba đội bóng Hà Nội T&T (áo vàng), SHB.Đà Nẵng (áo trắng), QNK.Quảng Nam chơi sòng phẳng và trung thực - Ảnh: Minh Tú

Lời an ủi đấy của bầu Hiển chẳng khác gì của đau con xót khi chứng kiến “con ghẻ” SHB.Đà Nẵng sau 3 trận thua đã tìm được 1 điểm từ “con đẻ” Hà Nội T&T. Nó cũng giống như mùa bóng 2012, Hà Nội T&T nghiến răng đá phòng thủ tiêu cực chỉ để cầm hòa XMXT.Sài Gòn giúp cho SHB.Đà Nẵng đăng quang.

Thực tế bầu Hiển luôn chơi hào phóng và nghĩa khí với các đội bóng yêu quý của mình, như ông tâm sự với báo giới: “Tôi vẫn đang nỗ lực xây dựng bản sắc cho các đội bóng mà tôi tài trợ và có niềm tin đến ngày sẽ được ghi nhận. Việc khán giả Đà Nẵng, Quảng Nam đến kín sân, hay khán giả Thủ đô cũng bắt đầu chuyển dịch tình cảm, ghi nhận những nỗ lực của Hà Nội T&T…”.

Bầu Hiển cũng luôn bắt buộc các cầu thủ của ba đội bóng này chơi sòng phẳng và trung thực nhưng vẫn không ai bảo đảm đến một lúc nào đó…

Bởi của đau, con xót là lẽ thường!

Thiên Thanh

