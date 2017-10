Bóng đá Bắc Phi thảm bại do đâu?

(TNO) Thảm bại của bóng đá Bắc Phi sẽ là một trong những đề tài được lưu ý khi người ta tổng kết CAN 2013, giải bóng đá đang chuẩn bị khép lại vào ngày 10.2.

Tunisia (áo trắng) và Algeria (xanh) nằm cùng bảng D ở CAN 2013 và đều bị loại sớm - Ảnh: Reuters

Ma Rốc, Tunisia, Algeria đều phải về nước ngay khi vòng bảng CAN 2013 khép lại. Ai Cập - đội giữ rất nhiều kỷ lục về chuyện vô địch CAN - thì thậm chí không qua nổi vòng loại của giải năm nay. Libya, từng là á quân CAN, cũng không có vé dự vòng chung kết.

Nếu đấy là thất bại của các nước Đông Phi, Nam Phi hay Trung Phi thì chẳng có gì đáng nói. Đằng này, Bắc Phi chính là kinh đô bóng đá của toàn châu lục. Vì sao Ai Cập vô địch CAN đến 7 lần, bằng số lần đăng quang của 3 cường quốc Cameroon, Bờ Biển Ngà, Nigeria cộng lại?

Và vì sao các nước láng giềng của Ai Cập như Tunisia, Ma Rốc, Algeria cũng đều đã từng vô địch châu Phi, nói chung là đều nằm trong hàng ngũ cường quốc bóng đá ở lục địa này? Nguyên nhân lớn nhất là vì các nước Bắc Phi giàu có hơn hẳn so với phần còn lại của châu lục.

Bóng đá Ai Cập giàu có đến nỗi các CLB nước này thừa sức giữ lại tài năng bóng đá trong nước, thuê cầu thủ giỏi của các nước xung quanh, thậm chí thuê được cả cầu thủ châu Âu hoặc Nam Mỹ. Cũng vậy, các nước Bắc Phi vượt trội hoàn so với phần còn lại của châu Phi về cơ sở vật chất, từ đó dẫn đến hệ quả là hơn về khả năng tổ chức và khả năng thu hút lao động từ bên ngoài.

Nhưng bóng đá Bắc Phi lại chưa bao giờ nổi tiếng về mặt tài năng. Nói đến tài năng của bóng đá châu Phi là phải nói đến các ngôi sao Nigeria, Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Ghana, Cameroon, Togo, Senegal...

Tất nhiên, nền bóng đá nào cũng đều có lúc thăng trầm. Nhưng điểm chung: các nước Tây Phi này không bao giờ thiếu tài năng bóng đá. Họ hơn hẳn các nước Bắc Phi về mặt này. Nhưng tài năng bóng đá của các nước Tây Phi đều bỏ xứ ra đi, vì nghèo.

Cái hơn về tài năng thì luôn bền vững. Năm nay, 2 đội Tây Phi là Burkina Faso và Nigeria sẽ tranh nhau chức vô địch CAN 2013. Còn các nước Bắc Phi giàu có phải lo dọn dẹp cơ man hậu quả từ những thay đổi lớn về chính trị.

Những biến động chính trị ở khu vực Bắc Phi tuy không "sờ" đến bóng đá, nhưng vẫn gây hậu quả to lớn đối với bóng đá. Bóng đá Bắc Phi cũng chẳng khác gì bóng đá Trung Đông: chẳng qua là mạnh vì tiền chứ không dồi dào tài năng. Đấy không bao giờ là một sức mạnh đáng nể.

Ngũ Viên