Buồn vì... không vui!

(TNO) Tiền vệ 23 tuổi, từng được xem là gương mặt trẻ có triển vọng trong làng bóng Đức Kevin Pezzoni đang bị các cổ động viên Cologne… dọa giết.

Tiền vệ Kevin Pezzoni - Ảnh: Reuters

Ở Anh hoặc Ý, Mario Balotelli có quyền vênh váo, làm bất cứ hành động lố bịch nào, miễn anh ghi bàn. Ở Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo có quyền buồn với cái buồn triệu phú, được săn đón, tung hô, mà vẫn thấy buồn.

Ở Pháp, các siêu sao lĩnh lương hàng chục triệu euro mỗi năm của Paris SG chẳng hề áy náy khi họ không thắng trận nào trong 3 vòng đấu đầu tiên…

Thế còn tại Đức? Kevin Pezzoni phải xin nghỉ việc khi anh tự thấy mình hay chuyền hỏng! Mà nếu thi đấu trong hoàn cảnh của Pezzoni, chuyền bóng chính xác mới là chuyện lạ.

Tiền vệ 23 tuổi, từng được xem là gương mặt trẻ có triển vọng trong làng bóng Đức, đang bị các cổ động viên Cologne… dọa giết. Các cổ động viên hẹn nhau trên internet để ra kế hoạch hành động. Họ đã cảnh báo Pezzoni qua một mảnh giấy gắn vào xe của anh. Họ đến tận nhà của Pezzoni để hăm dọa. Hồi đầu năm, Pezzoni quả đã bị đánh vỡ mũi ngay trên đường phố.

Ban đầu, Pezzoni phải xin ngồi ngoài, nói thật với HLV Holger Stanislawski của Cologne rằng anh sợ ra sân mà chuyền hỏng thì lại ốm đòn. Thế rồi, Pezzoni xin chấm dứt luôn hợp đồng, không dám chơi bóng nữa, và ban lãnh đạo Cologne đành đáp ứng đề nghị chính đáng này, vì nó liên quan đến tính mạng của một con người.

Cứ cho là Pezzoni sa sút phong độ, gây thất vọng, chuyền không chính xác, nói chung là “kẻ ăn hại” trong đội hình Cologne. Nhưng anh đâu có “ăn hại” như siêu sao Kaka, cũng rớt phong độ đến mức không được đá chính, bị HLV nói thẳng là “đội nào mua, cũng bán”, ở Real Madrid.

AC Milan muốn rước Kaka, nhưng không đáp ứng được mức lương mà ngôi sao Brazil yêu cầu. Kaka cứ việc ngồi ngoài, thậm chí ngồi trên khán đài cũng được. Miễn sao Real cứ phải đều đặn trả lương.

Đấy là vấn đề số phận? Không phải. Bóng đá Đức chính là như vậy. Chỉ có ở Đức người ta mới thấy Sebastian Deissler giải nghệ vì stress, ngay giữa đỉnh cao phong độ, hoặc thủ môn Robert Enke tự sát vì quá lo lắng trong việc cạnh tranh chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia.

Ở Đức, bất kể vì lý do gì, Breno phải vào tù nếu anh gây ảnh hưởng đến sự an toàn của người khác vì hành động đốt nhà trong lúc say rượu. Không phải ngôi sao bóng đá thì muốn làm gì cũng được. Chơi bóng mà không nên thân, coi chừng… ốm đòn.

Cứ đưa Ronaldo, Balotelli, Kaka sang Đức chơi bóng, xem họ có thấy buồn vì… không vui, có đòi mức lương hàng chục triệu euro dù không ra sân, hoặc có lo chuẩn bị cách ăn mừng “lạ” dù chưa ghi bàn hay không!

Ngũ Viên